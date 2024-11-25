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"Черная пятница": 34% украинцев планируют купить одежду и обувь — опрос Rakuten Viber
Треть украинцев, ожидающих скидок в Черную пятницу, планируют приобрести одежду и обувь.
Об этом говорится в опросе, проведенном Rakuten Viber , который охватил более 30 тысяч пользователей официального канала Viber Украина.
Согласно проведенному опросу:
- 83% украинцев в этом году не планируют покупки на Черную пятницу. Из них 64% не верят в скидки и никогда не покупают в этот день, 19% решили вообще не покупать в этом году, а 6% — будут покупать меньше, чем в прошлом.
- Только 4% респондентов планируют покупать больше, чем в 2023 году.
Что покупают украинцы?
Среди тех, кто все же готовится к акциям, самыми популярными категориями стали:
- Одежда и обувь — 34%
- Еда и алкоголь — 13%
- Гаджеты — 12%
- Техника для дома — 9%
- Косметика, уход за собой, витамины
- Товары для детей — 9%
Менее популярны товары для домашних любимцев (6%), товары для дома и ремонта (5%), товары для авто (2%), подписки на сервисы и абонементы (1%).
Отмечается, что в 2023 году 66% украинцев не планировали покупки на Черную пятницу. В этом году этот показатель вырос до 83%, что свидетельствует о более сдержанном поведении потребителей.
"Черная пятница" остается популярной для определенных категорий покупок, однако общий уровень доверия к акциям в Украине все еще низок.
В прошлом году во время традиционного дня распродаж "Черной пятницы" 24 ноября украинцы оплатили через сеть торговых терминалов Приватбанка около 8 млн покупок на сумму 2,5 млрд гривен. Это больше, чем в обычные дни на 22%.