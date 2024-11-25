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"Чорна п'ятниця": 34% українців планують купити одяг і взуття - опитування Rakuten Viber

Чорна п’ятниця, покупки
Ілюстрація: freepik

Третина українців, які чекають на знижки до Чорної п’ятниці, планують придбати одяг і взуття.

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Про це йдеться в опитуванні, проведеному Rakuten Viber, яке охопило понад 30 тисяч користувачів офіційного каналу Viber Україна. 

Згідно з проведеним опитуванням:

  • 83% українців цього року не планують покупок на Чорну п’ятницю. З них 64% не вірять у знижки та ніколи не купують у цей день, 19% вирішили взагалі не купувати цього року, а 6% - купуватимуть менше, ніж торік.
  • Лише 4% респондентів планують купувати більше, ніж у 2023 році.

Що купують українці?

Серед тих, хто все ж готується до акцій, найпопулярнішими категоріями стали:

  1. Одяг та взуття — 34%
  2. Їжа та алкоголь — 13%
  3. Ґаджети — 12%
  4. Техніка для дому — 9%
  5. Косметика, догляд за собою, вітаміни — 9%
  6. Товари для дітей — 9%

Менш популярними є товари для домашніх улюбленців (6%), товари для дому та ремонту (5%), товари для авто (2%), підписки на сервіси та абонементи (1%).

Зазначається, що у 2023 році 66% українців не планували покупок на Чорну п’ятницю. Цьогоріч цей показник зріс до 83%, що свідчить про стриманішу поведінку споживачів.

"Чорна п’ятниця" залишається популярною для певних категорій покупок, однак загальний рівень довіри до акцій в Україні все ще низький.

Додамо, минулого року під час традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів Приватбанку близько 8 млн покупок на суму 2,5 млрд гривень. Це більше, ніж у звичайні дні на 22%.

Автор:
Тетяна Гойденко