"Чорна п'ятниця": 34% українців планують купити одяг і взуття - опитування Rakuten Viber

Третина українців, які чекають на знижки до Чорної п’ятниці, планують придбати одяг і взуття.

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Про це йдеться в опитуванні, проведеному Rakuten Viber, яке охопило понад 30 тисяч користувачів офіційного каналу Viber Україна.

Згідно з проведеним опитуванням:

83% українців цього року не планують покупок на Чорну п’ятницю. З них 64% не вірять у знижки та ніколи не купують у цей день, 19% вирішили взагалі не купувати цього року, а 6% - купуватимуть менше , ніж торік.

цього року не планують покупок на Чорну п’ятницю. З них у знижки та ніколи не купують у цей день, цього року, а , ніж торік. Лише 4% респондентів планують купувати більше, ніж у 2023 році.

Що купують українці?

Серед тих, хто все ж готується до акцій, найпопулярнішими категоріями стали:

Одяг та взуття — 34% Їжа та алкоголь — 13% Ґаджети — 12% Техніка для дому — 9% Косметика, догляд за собою, вітаміни — 9% Товари для дітей — 9%

Менш популярними є товари для домашніх улюбленців (6%), товари для дому та ремонту (5%), товари для авто (2%), підписки на сервіси та абонементи (1%).

Зазначається, що у 2023 році 66% українців не планували покупок на Чорну п’ятницю. Цьогоріч цей показник зріс до 83%, що свідчить про стриманішу поведінку споживачів.

"Чорна п’ятниця" залишається популярною для певних категорій покупок, однак загальний рівень довіри до акцій в Україні все ще низький.

Додамо, минулого року під час традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів Приватбанку близько 8 млн покупок на суму 2,5 млрд гривень. Це більше, ніж у звичайні дні на 22%.