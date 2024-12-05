В Украине количество волонтеров выросло в 1,5 раза: как донатят украинцы

По данным Государственной налоговой службы, в Украине зарегистрировано 10 454 волонтеров по состоянию на конец ноября 2024 года. Больше всего волонтеров зарегистрировано в Харьковской и Киевской областях.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Реестр увеличился в 1,5 раза

По данным аналитиков, в 1,5 раза вырос официальный список волонтеров с начала года. Около 3,5 тыс. человек присоединилось в 2024 году, поэтому теперь в реестре более 10 тыс. человек.

Ежемесячно в реестр прибавлялось, в среднем, 310 человек. Больше новых волонтеров попали в списки в январе и мае: 548 и 533 соответственно.

Больше всего волонтеров зарегистрировано в Киеве — 1,6 тыс. (15,6%), на втором месте прифронтовая Харьковщина – 951 (9,1%) и Киевская область – 896 (8,6%). А наибольший прирост новых волонтеров в этом году произошел в Ровенской и Запорожской областях: в 1,8 раза в обоих регионах.

Украинцы стали чаще донатить на "банки"

Как сообщают в "Опендатабот", помогают армии и проводят собрание не только официально зарегистрированных волонтеров, но и рядовых людей, в частности, собирая средства на "банки" в Моно.

"115 тысяч человек ежемесячно открывают волонтерские "банки" в этом году. К сравнению, в прошлом году собрание открывало в 1,3 раза меньше людей — около 85 тысяч. Заметим, что сборы на "банке" для удобства могут проводить как волонтеры, так и сами военные — сейчас выделить четкую категорию владельцев банок невозможно", — подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что украинцы стали чаще донатить именно на "банки", чем крупным фондам и благотворительным организациям.

Так, около 2 млн человек ежемесячно смахивают на "банке" — по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны количество господ выросло в 15 раз. Увеличилось и донатов: 8,8 млн транзакций в месяц против 1 млн транзакций в месяц в 2023 году.

Кроме того, по сравнению с первым годом полномасштабной войны средняя сумма доната увеличилась в 1,6 раза: с 250 грн. до 410 грн. 1,4 раза больше, чем за весь прошлый год, и почти в 5 раз больше, чем в прошлый год 2022.

Украинцы в 2023 году задонатили на нужды ВСУ почти вдвое меньше

18,75 млрд грн задонатили украинцы в течение прошлого года в три крупнейших фонда, а именно: United 24, "Вернись живым" и "Фонд Приюты". Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году.

По данным "Опендатабота", United 24 стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году.

Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы — 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года — 3,55 млрд грн или 29%.