76% благотворительных организаций не представляют финотчетность

Несмотря на требования закона, не подали свою финансовую отчетность за 2023 год в Госстат более 22 тысяч благотворительных организаций (БУ). Больше всего таких учреждений оказалось в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чаще забывают отчитываться о финансах организации, занимающихся образованием и предоставлением социальной помощи.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

В прошлом году официально действовали 29 685 благотворительных организаций

По данным аналитиков, 22 417 благотворительных организаций не подали в Госстат финотчетность за прошлый год. Это 76% общего количества зарегистрированных благотворительных учреждений в Украине. Всего в прошлом году официально действовали 29 685 БУ.

В "Опендатаботе" отмечают, что неподача данных о финансах не является трендом военного времени. Такая тенденция продолжается уже несколько лет, а с начала полномасштабной войны ситуация даже улучшилась.

Так, в 2021 году отчеты не представляли 94% БУ, а в 2022 — 82,4% БУ.

В каких регионах чаще всего пренебрегают представлением финансовой отчетности

"Опендатабот" сравнил, в каких регионах БУ чаще всего пренебрегают представлением финансовой отчетности. Больше таких благотворительных учреждений на временно оккупированных и прифронтовых регионах: на Луганщине (98% не отчитываются), Донетчине (89%), Херсонщине (87%).

Аналитики предполагают, что, вероятно, это связано с трудностями в работе из-за боевых действий.

По данным "Опендатабота", антилидерами стали также Николаевщина (77%), Запорожская область (76%) и Одесщина (75%).

Чаще отчетности уклоняются фонды, оказывающие социальную помощь — 87%, занимаются образованием — 6,8% и общественные организации (ГО) — 4,3%.

Как подчеркивают аналитики, среди общественных организаций тенденция к отказу от отчетности еще более заметна. В прошлом году отчеты не подало 87,5% всех зарегистрированных ГО, а в 2022 и 2021 годах таких организаций было еще больше — 90,8% и 96,5% соответственно.

Финансовая отчетность помогает повысить доверие людей

В "Опендатаботе" сообщают, что с начала полномасштабной войны государство не штрафует компании за несвоевременное представление финансовой отчетности — в частности, и благотворительные и общественные организации. Поэтому некоторые организации пользуются этой возможностью и не отчитываются о своих финансах.

"Однако война не отменяет необходимости отчитываться. Открытая финансовая отчетность — это инструмент, который помогает повысить доверие жертвующих свои средства и показать организации, которые, несмотря на высокую загруженность, работают прозрачно и открыто для общества. Наглядный пример — фонд «Вернись живым», - комментирует Денис Попов, адвокат, арбитражный управляющий, юридический инженер "Опендатабота".

Украинцы в 2023 году задонатили на нужды ВСУ почти вдвое меньше

18,75 млрд грн задонатили украинцы в течение прошлого года в три крупнейших фонда, а именно: United 24, "Вернись живым" и "Фонд Приюты". Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году.

По данным "Опендатабота", United 24 стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году.

Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы - 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года — 3,55 млрд грн или 29%.