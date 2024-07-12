76% благодійних організацій не подають фінзвітність

Попри вимоги закону, не подали свою фінансову звітність за 2023 рік до Держстату понад 22 тисячі благодійних організацій (БО). Найбільше таких установ виявилося на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Найчастіше забувають звітувати про фінанси організації, що займаються освітою та наданням соціальної допомоги.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Торік офіційно діяли 29 685 благодійних організацій

За даними аналітиків, 22 417 благодійних організацій не подали до Держстату фінзвітність за минулий рік. Це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні. Загалом торік офіційно діяли 29 685 БО.

В "Опендатабот" зазначають, що неподання даних про фінанси не є трендом воєнного часу. Така тенденція продовжується вже кілька років, а від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилась.

Так, у 2021 році звіти не подавали 94% БО, а у 2022 — 82,4% БО.

В яких регіонах найчастіше нехтують поданням фінансової звітності

"Опендатабот" порівняв, в яких регіонах БО найчастіше нехтують поданням фінансової звітності. Найбільше таких благодійних установ на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%).

Аналітики припускають, що ймовірно, це пов’язано з труднощами в роботі через бойові дії.

За даними "Опендатабот", антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу — 87%, займаються освітою — 6,8% та громадські організації (ГО) — 4,3%.

Як підкреслюють аналітики, серед громадських організацій тенденція до відмови від звітності ще помітніша. Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках таких організацій було ще більше — 90,8% та 96,5% відповідно.

Фінансова звітність допомагає підвищити довіру людей

В "Опендатабот" повідомляють, що від початку повномасштабної війни держава не штрафує компанії за несвоєчасне подання фінансової звітності — зокрема, й благодійні та громадські організації. Тому деякі організації користуються цією нагодою та не звітують про свої фінанси.

"Проте війна не скасовує необхідності звітувати. Відкрита фінансова звітність — це інструмент, який допомагає підвищити довіру людей, які жертвують свої кошти, та показати організації, які, попри високу завантаженість, працюють прозоро та відкрито для суспільства. Наочний приклад — фонд «Повернись живим»,— коментує Денис Попов, адвокат, арбітражний керуючий, юридичний інженер "Опендатабота".

Українці у 2023 році задонатили на потреби ЗСУ майже вдвічі менше

18,75 млрд грн задонатили українці протягом минулого року у три найбільших фонди, а саме: United 24, “Повернись живим” та “Фонд Притули”. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році.

За даними "Опендатабот", United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році.

Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%.