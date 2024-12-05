В Україні кількість волонтерів зросла у 1,5 раза: як донатять українці

За даними Державної податкової служби, в Україні зареєстровано 10 454 волонтерів станом на кінець листопада 2024 року. Найбільше волонтерів зареєстровано в Харківській та Київській областях.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Реєстр збільшився у 1,5 раза

За даними аналітиків, у 1,5 раза виріс офіційний перелік волонтерів від початку року. Близько 3,5 тис. осіб приєдналося у 2024 році, тож тепер у реєстрі понад 10 тис. людей.

Щомісяця до реєстру додавалося, в середньому, 310 людей. Найбільше нових волонтерів потрапили у списки в січні та травні: 548 та 533 відповідно.

Найбільше волонтерів зареєстровано у Києві — 1,6 тис. (15,6%), на другому місці прифронтова Харківщина — 951 (9,1%) та Київська область — 896 (8,6%). А найбільший приріст нових волонтерів цьогоріч стався у Рівненській та Запорізькій областях: аж у 1,8 рази в обох регіонах.

Українці стали частіше донатити на "банки"

Як повідомляють в "Опендатабот", допомагають армії та проводять збори не лише офіційно зареєстровані волонтери, але й пересічні люди, зокрема, збираючи кошти на "банки" в Моно.

"115 тисяч людей щомісяця відкривають волонтерські "банки" цьогоріч. До порівняння, торік збори відкривало в 1,3 рази менше людей — близько 85 тисяч. Зауважимо, що збори на "банку" для зручності можуть проводити як волонтери, так й самі військові — наразі виділити чітку категорію власників банок неможливо", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що українці стали частіше донатити саме на "банки", аніж великим фондам та благодійним організаціям.

Так, близько 2 млн людей щомісяця скидаються на "банку" — у порівнянні до перших місяців повномасштабної війни кількість добродіїв виросла у 15 разів. Побільшало й донатів: 8,8 млн транзакцій на місяць проти 1 млн транзакцій на місяць у 2023.

Крім того, порівняно з першим роком повномасштабної війни середня сума донату збільшилася у 1,6 рази: зі 250 грн до 410 грн. Відповідно, росте й загальна сума зібраних коштів: за неповний поточний рік вже зібрано на "банки" майже 40 млрд грн. Це у 1,4 рази більше, аніж за весь минулий рік, та майже у 5 разів більше, аніж у 2022.

Українці у 2023 році задонатили на потреби ЗСУ майже вдвічі менше

18,75 млрд грн задонатили українці протягом минулого року у три найбільших фонди, а саме: United 24, “Повернись живим” та “Фонд Притули”. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році.

За даними "Опендатабот", United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році.

Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми — 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 млрд грн або ж 29%.