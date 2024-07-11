В 2024 году рынок детских игрушек может вырасти на 10%

Несмотря на все вызовы, украинский рынок детских игрушек восстанавливается и демонстрирует адаптацию и развитие.

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Об этом delo.ua рассказал президент Украинской Ассоциации Индустрии Игрушек, основатель и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников.

По словам Павла Овчинникова, после начала полномасштабной войны рынок детских игрушек "упал", но уже постепенно восстанавливается. Так, в 2023-м рынок детских игрушек вырос на 20% по отношению к 2022-му. По прогнозам эксперта, в 2024 году рост рынка будет на уровне 10%, что является оптимистичным сценарием.

Кроме того, сокращается рынок игрушек для детей от 0 до 3 лет, но активно растет спрос на игрушки для кидалтов – взрослых детей от 10–12 лет.

"Сейчас категория kidult занимает около 20% товаров KIDDISVIT", - говорит Павел Овчинников.

Он добавил, что в условиях кризиса украинским компаниям следует создавать больше креативных продуктов и выводить их не только на внутренний рынок, но и глобальный. А со стороны государства должна быть активная поддержка экспортеров.

Тренды индустрии игрушек и потребительский спрос

Собеседник delo.ua директор сети магазинов "Будинок іграшок" Роман Горошко определил тренды последних нескольких лет, в частности:

рост внимания на игрушки с национальной айдентикой. Это могут быть герои украинских мультфильмов, например Мавка. Также игрушки с известными символами Украины: Родина Мать, самолет "Мрія" или игрушка Пес Патрон;

тренд на рост продаж премиальных игрушек, особенно на то, где играть можно всей семьей, например, ценные наборы конструкторов и настольные игры;

антистресс игрушки. Роман Горошко напрямую связывает этот тренд с войной, ведь игрушки помогают снижать уровень стресса у детей;

снижение спроса на сезонные игрушки, такие как пляжные или используемые для активных игр на свежем воздухе. Это связано с ограничениями в передвижении и проблемами безопасности;

значительное падение продаж игрушек для малышей в возрасте до 3 лет. Причина: переезд матерей с детьми за границу, а также катастрофическое падение рождаемости в Украине.

Кроме того, Роман Горошко добавил, что отток населения в сторону западных регионов Украины и Киев значительно изменил структуру спроса. Например, в конце прошлого года компания открыла первый магазин в г. Тернополь, куда пришли постоянные клиенты "Будинку іграшок" из Запорожья и Одессы. Также благодаря программе лояльности удалось зафиксировать увеличение клиентов с Востока в Киев и Львов.