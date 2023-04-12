Вытеснили российское и добились органического спроса на свое: как из-за войны переформатировался украинский рынок настольных игр

Украинский рынок настольных игр отреагировал на события в стране и меняется в соответствии с реалиями. Сначала в 2014 году вырос спрос именно на украинскую продукцию, в 2022 году украинцы начали сознательно отказываться от российских товаров, еще 5-10 лет назад переполнявших рынок "настолок". В то же время, просто создать проукраинскую игру — не залог успеха. Среднестатистический покупатель требует качественных, интересных игр с конкурентными преимуществами. Об эволюции украинского рынка настолько игр и о том, что сейчас в тренде Delo.ua узнавало у создателей, продавцов и маркетологов.

До начала войны с Россией в 2014 году украинский рынок настольных игр был до отказа заполнен товарами российского производства. Даже после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе россиянам удавалось удерживать первые позиции в сфере "настолок". Для этого, в частности, выкупали лицензии на печать игр на украинском языке, чего, конечно, не делали . Но из - за этого украинские производители уже не могли купить лицензию на международный бестселлер .

Процесс вытеснения русскоязычных игр начался раньше полномасштабного вторжения. топ-10 лучших игр мира. Это успешный продукт с самого начала. При этом у нас в Украине параллельно продавалась российская локализация этой игры", – говорит основатель Kilogames Александр Поликарпов.

Довольно часто была ситуация, когда хотим взять в локализацию какую-то игру, но нам ее не дают, потому что права на Украину или украинский язык уже выкуплены российским издательством Александр Поликарпов

Производители и продавцы настольных игр рассказывают, что с тем, что касается локализации, еще есть нюансы, потому что определенное количество известных игр переведено на русский уже есть на украинском рынке, а украинские студии пока в таком масштабе производить их не успевают .

Российские игры все еще встречаются в единичных торговых точках. Фото: Delo.ua

В настоящее время индустрия переживает новый этап развития. Как отмечают маркетологи, с рынка исчезли российские игры и издательство, что составляло до 90% продаж.

Как в Украине создают настольные игры

Есть два способа выйти на украинский рынок настольных игр:

Создать свою совершенно новую игру и реализовать идею на практике. Купить лицензию (право) на существующую игру.

Украинские создатели игр вынуждены бороться с плагиатом и воровством интеллектуальной собственности.

Производитель настольных игр "Така Мака" рассказал, что бывают случаи, когда недобросовестные издатели копируют уже существующие игры, даже не ища путей для легализации своей деятельности путем подписания соответствующих договоров об авторских правах с авторами или издательствами.

"То есть те, кто крадет идеи. Но это плохой вариант, это не наш принцип и не наш путь, по которому мы идем. Мы идем по тяжелому, но легальному пути, создавая совершенно новые продукты и воплощая новые идеи, которые подкреплены всеми необходимыми юридически- правильными процессами", - отметили в компании.

Некоторые производители принимают решение заказывать печать игры в Китае – потому что это дешевле. Но, выяснилось, что сейчас часть игроков локализуют производство в Украине .

В "Таке Маке" рассказали, как выйти на рынок путем покупки лицензии:

Имеем опыт сотрудничества с иностранными издателями настольных игр. У нас это происходило следующим образом: подписывался договор о разрешении на локализацию, получали весь существующий материал по игре, который прорабатывали и адаптировали под наш рынок и полностью изготовляли все здесь в Украине. То есть здесь важно понимать, что покупая лицензию на игру, ее уже не нужно создавать, она уже создана, ее нужно только адаптировать и изготовить

О создании собственной настольной игры стоит обзавестись командой специалистов, в которую, в частности, войдут дизайнер, конструктор и копирайтеры.

Продавец и создатель игр ORNER поделился своим опытом:

"Мы имеем команду по разработке игр, во главе с копирайтером, которая создает большую часть материала. В общем процесс построен так: мы собираем идеи, которые хотим и можем выпустить в ближайшее время. Форматы либо придумываем сами, либо вдохновляемся всемирно известными "настольками" и адаптируем их под украинские реалии, под запрос людей. Затем за работу берется копирайтер, создает продукт. После этого присоединяется внутренняя команда дизайнеров во главе с арт-директором компании или проектный иллюстратор, если в этом нуждается идея".

Экземпляр игры также проходит еще несколько тестирований на разных фокус группах в реальных условиях для понимания, нужно ли вносить правки . В "Таке Маке" отмечают, что для понимания возможных запросов общества консультируются с психологами, которые могут подсказывать направления, в которых лучше двигаться.

Авторы игр рекомендуют всем, кто имеет идеи новых настольных игр, обращаться с предложением к производителям для реализации проектов.

В компании добавляют, что также сотрудничают с независимыми авторами. "Мы понимаем, что есть много людей, которые могут иметь хорошие идеи, но не знать, как их можно реализовать. Да и мы, в конце концов, не все можем реализовать, но готовы к вызовам и затруднениям", - добавил производитель.

Что сейчас в тренде

И производители и маркетологи сошлись во мнении, что сейчас популярностью пользуются либо интересные проукраинские игры, либо сложные, в которых нуждаются опытные настольщики . Также на высоком уровне по продажам держатся недорогие игры (100–300 грн).

По данным Prom.ua наибольшим спросом среди настольных игр, которые украинцы покупают онлайн, пользуется "Викторина Украина". Это игра с вопросами-тестами на разные темы об Украине. Средний чек на такую игру составляет 600 грн. На втором месте - "Путешествие по Украине". По правилам игроки должны посетить как можно больше городов разными видами транспорта. Победителем станет тот, кто соберет больше билетов. Средний чек на игру равняется 242 грн.

Третье место среди самых популярных настольных игр занимает "Что за мем?". Здесь задача игроков подобрать точный мем к разным ситуациям. Выигрывает тот, кто подберет самый смешной. Средний чек на "Что за мем?" – 760 грн.

"Мемология: паляница" также в ТОП. По правилам игры участники должны подобрать лучший текст к известному мему, который предлагает ведущий. Средний чек игры – 744 грн.

Также активно покупают настольную игру "Монополия: города Украины". На нее покупатели в среднем тратят 450 грн.

Можно найти проукраинские настольные игры на любую тему: от "Монополии" до Карт Таро. Фото: Delo.ua

По данным маркетплейса Rozetka, популярностью пользуются проукраинские игры, а также мировые бестселлеры: "Монополия", "Джанга", "Флаги мир" и т.д.

Для примера: игра от Orner "Шевченко спрашивает" - долгое время была в топе самых популярных настольных игр на Rozetka . В компании рассказывают, что эта игра – это ответ на актуальный запрос – знать больше о своей стране, своей истории, быть более осознанными и осведомленными.

"Это был кропотливый процесс поиска материалов и формата вопросов и мы радуемся, что людям откликнулось . К работе над продуктом также приобщился известный украинский иллюстратор Александр Грехов", - добавили в Orner.

Ассортимент настольных игр в онлайн-маркетплейсах и торговых точках отличается. Фото: Delo.ua

В Украине покупателю важна не только тема, но качество товара.

Александр Поликарпов отмечает, что действительно с началом войны увеличился спрос на проукраинские товары и настольные игры в том числе.

"К сожалению, многие появившиеся продукты — это наскоро сделанные игры или те же пиратские копии. Да, сейчас есть большой спрос на проукраинские продукты, но все равно это должен быть качественный и интересный продукт, просто так создать что-то, написать ВСУ не сработает ли Украина », — подчеркивает маркетолог.

В ТОПе продаж на маркетплейсе также остается настольная игра Strateg "Монополия Украины" – это случай, когда производитель вдохновился международными бестселлерами и запустил продукт под запрос украинского покупателя .

Руководители Strateg Александр и Ирина Сиваки рассказали, что "Монополия Украины" – это продукт творчества и анализа целевой аудитории. Компания отреагировала на фидбеки от покупателей и учла спрос рынка, который сейчас направлен, в том числе, на адаптацию мировых бестселлеров под Украину.

“Один из принципов работы нашей компании – прислушиваться к пожеланиям своих клиентов и ориентироваться на спрос рынка. Все процессы разработки, печати и комплектации игр Strateg проходят в Украине. На одну игру может тратиться от 2 недель до нескольких месяцев, после чего начинается ее реализация”, - делятся в компании своим опытом.

Опыт на будущее

В "Такой Маке" вспоминают, что на одной из первых выставок, в которой приняли участие, в 2019 году другие производители достаточно скептически относились к идее активно развиваться как украинский производитель качественных настольных игр. Тогда рынок был переполнен русскими продуктами.

"Через год на той же выставке мы почувствовали уже большую заинтересованность нами и большее уважение среди конкурентов. Еще через год к нам на стенд уже конкуренты приходили нацелены познакомиться с нашими новинками. А сейчас мы видим как эти производители начали поднимать качество своей продукции. В общем. тенденция такова, что производители начали поднимать качество своей продукции и это не может не радовать", - рассказывает производитель.

С расширением ассортимента производителям настольных игр удается увеличить свою целевую аудиторию.

"У украиноязычных продуктов появилась хорошая ниша, которую они успешно заполняют. У рынка настольных игр есть хорошие перспективы, он динамично развивается, особенно пандемия и отключение света создало большой спрос на интеллектуальный семейный досуг. Поэтому в этом направлении хорошие перспективы", — подытожил Александр Поликарпов, отметив, что стоит помнить об общем экономическом спаде, обусловленном войной и выездом многих украинцев за границу, что ощущается и на рынке настольных игр.

В "Такой маке" соглашаются, что в плане экономического развития полномасштабная война в стране отбросила производителей на многие шаги назад и не дает уверенно двигаться вперед. Не считая того фиксируется рост спроса, а означает перспективы есть.

На украинском рынке настольных игр возникло разнообразие товаров на тему мемов. Фото: Delo.ua

"Каждый запуск – это риск. Материальный, логистический, в период отключения света это был еще постоянный риск отсрочок производства и доставки конечному потребителю. Но спрос есть, он растет, люди все больше выбирают украинское, поэтому мы принимаем все нынешние вызовы и продолжаем делать свою работу", - подвели итоги в Orner.