Дефицит складов и рост цен: как бизнес налаживает цепочки поставок после потери распределительных хабов

В Украине складских помещений не хватало еще до полномасштабной войны, а военная агрессия России усугубила ситуацию на рынке. Стоимость складских помещений выросла почти в два раза, а за некоторые помещения, которые бизнес будет использовать в предновогодний период, нужно заплатить уже сегодня. Как украинский бизнес перестраивает логистические цепочки, рассказывает Delo.ua.

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Исторически в центральной части Украины сконцентрировано больше всего складских помещений и логистических центров. Также значительная часть такой коммерческой недвижимости сконцентрирована в Киевской области. Во время обороны Киева 20% площадей складских помещений (более 440 тысяч квадратных метров) было разрушено, в том числе офисы на территории комплексов и товары, которые находились в них.

По данным Киевской школы экономики, только в Гостомеле Киевской области уничтожено 57 складов.

В Киевской области пострадали склады компаний Bohnenkamp Украина, Good Wine, Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus, Watsons, SAVService, NOVUS, Фокстрот, DC Ukraine и Mary Kay, АТБ, Fozzy Group, МХП, Rozetka и другие. Это привело к большим убыткам компаний и операторам пришлось строить новые логистические цепочки.

Дефицит помещений и рост цен

Цены на помещения уже выросли и продолжают расти, говорят в NOVUS.

“Действительно в период активных боевых действий в Киевской области возник дефицит складских помещений и поставщиков логистических услуг. Однако с улучшением ситуации в регионе компании начали постепенно возвращаться к работе и возобновлять предоставление услуг. Сегодня дефицит еще ощущается, но уже значительно меньше”, - говорят в NOVUS.

Благодаря тому, что компания выстроила долгосрочные отношения с партнерами, это помогло сдержать рост цен на складские помещения. В итоге ритейлер не поднимал цены на продукты питания для потребителей, так как чем выше стоимость логистики, тем больше переплата за продукты.

В "Метро Украина" согласились с коллегами отметив, что склады растут в цене. При этом уже сегодня нужно платить за площади, которые бизнес будет использовать в предновогодний период.

“Чтобы не потерять складские площади мы должны платить сегодня за склады, которые будем использовать в предновогодний период. Стоимость складских услуг также выросла на 20-30% по сравнению с довоенным временем из-за дефицита складского персонала и сложностями работы (комендантский час, ограничение доставки персонала и т.п.)”, - говорят в "Метро Украина".

Фокстрот в процессе поиска складских помещений также столкнулся с дефицитом площадей. А когда удалось найти склад, компания смогла договориться с подрядчиком о сохранении действующих тарифов на услуги с учетом удорожания только определенных сделок.

“На тот момент мы пользовались резервным складом в Днепре и сосредоточились на западном регионе – учитывая изменение плеча логистики (из-за блокирования черноморских портов), концентрацию наших мощностей и условную безопасность в этой части страны. Тогда мы столкнулись с повышенным спросом на аренду помещений: вакантность складской недвижимости в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях, которая в довоенный период была на уровне 50-60%, сократилась практически до нулевых показателей, ставки аренды выросли в среднем в 1,5- 2 раза”, - говорит начальник управления логистики сети "Фокстрот" Вадим Осинский.

Поэтому в Фокстрот решили, что склад, который полностью бы отвечал требованиям компании, не было смысла искать.

“Мы рассмотрели около 20 предложений в Луцке, Тернополе, Хмельницком, Червонограде, Ужгороде, Черновцах, Львове и пригороде, Ивано-Франковске и Трускавце. Исходя из наших нужд, остановили свой выбор на помещении во Львове площадью 3 тысяч м кв. В настоящее время его расширили до 3,5 тыс. м2. Но уже в мае мы поняли, что нам не хватает мощностей в столичном регионе. В тот момент ситуация со складами вокруг столицы была пессимистичной. Свободных складов не было, и никто не рисковал запускать новые объекты. Нам все же удалось арендовать 5 тыс м кв. складов недалеко от Киева”, - говорит Осинский.

По причине, что много бизнеса релоцировалось на Западную Украину это привело к большому спросу на складские помещения в тех регионах. При этом на Западной Украине мало подходящих помещений и часть распределительных центров были заняты гуманитарной помощью, которая поступала из европейских стран.

"Отдельный проблема - масштабная релокация бизнеса на запад Украины, соответственно, повышенный спрос на складские помещения во Львовской и Закарпатской области. Тоже самое происходит и с прифронтовыми регионами - склады используются для хранения гуманитарной помощи и товаров первой необходимости. Другими словами склады загружены неравномерно, а из-за этого и цены в разных регионах сильно разнятся", - рассказал соучредитель компании по управлению коммерческой недвижимостью Retail.PRO Артем Ретин.

Новые решения

В марте в результате боевых действий единственный склад Kimberly-Clark в Украине под Киевом был уничтожен. Многие компании, оказавшиеся в похожей ситуации, просто перестали ввозить в Украину ряд товаров. Уже через несколько месяцев команда Kimberly-Clark нашла и обустроила помещение для нового склада. После этого компания приняла решение возобновить деятельность, изменив логистику и начав прямые отгрузки для клиентов – непосредственно из склада Kimberly-Clark в Чехии на их склады.

Несмотря на дефицит складских помещений в Украине, особенно в Киеве, Kimberly-Clark за два месяца удалось найти помещение класса А, а в середине июня компания возобновила поставки товаров своим клиентам уже с нового склада.

“Если раньше мы разрабатывали логистические карты и все необходимые схемы за несколько месяцев, а то и дольше, сейчас это делаем гораздо быстрее – за несколько дней. А штаб-квартира согласовывает решение в течение суток. Это совершенно новая практика”, – говорит руководитель отдела логистики Инна Сакевич.

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka готов предоставить тысячи квадратных метров своих складов компаниям во Львове и Киеве с мощной IT-инфраструктурой и альтернативными источниками энергии, для хранения товаров. Раньше услугой хранения могли пользоваться только продавцы маркетплейса.

В Rozetka рассказали Delo.ua, что в компанию уже обращается бизнес.

“Мы получили широкий отзыв и активно общаемся с компаниями разных сфер деятельности. Люди приходят к нам с гораздо более широкой проблемой, чем просто аренда склада. Необходим новый взгляд на всю цепочку поставок. Нужна новая модель логистики, которая бесшовно соединит поставщика с покупателем, от витрины к передаче товара покупателю”, - говорят в Rozetka.

Таким образом Rozetka предоставляет возможность хранить товар, обрабатывать, доставлять заказ и саму витрину на ROZETKA.UA. В среднем стоимость аренды составляет 100 гривен за кубический метр товара в месяц.

В июне Фокстрот решил запустить в работу проект (BTS) по запуску собственного склада в столичном регионе, планы на строительство которого рассматривались еще до войны, но по понятным причинам были отложены. Поэтому как только новый склад выйдет на проектные мощности, ориентировочно осенью, он будет обеспечивать всю сеть, а компания откажется от других площадок.

Ситуация со складскими помещениями более-менее стабилизируется, однако в условиях войны не каждый инвестор захочет вкладывать деньги в строительство новых помещений при том, что на рынке Украины есть потребность.

По словам руководителя департамента Автоматизация компании Sklad Service Ярослава Бендяка, альтернативой могут стать быстровозводимые сооружения. Такие решения могут поднять складскую инфраструктуру в 4-8 раз быстрей, чем стандартные постройки.