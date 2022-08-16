Дефіцит складів та зростання цін: як бізнес налагоджує ланцюжки поставок після втрати розподільчих хабів

В Україні складських приміщень не вистачало ще до повномасштабної війни, а військова агресія Росії лише погіршила ситуацію на ринку. Вартість складських приміщень зросла майже вдвічі, а за деякі приміщення, які бізнес використовуватиме у передноворічний період, потрібно заплатити вже сьогодні. Як український бізнес розбудовує логістичні ланцюжки, розповідає Delo.ua.

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Історично у центральній частині України сконцентровано найбільше складських приміщень та логістичних центрів. Також значну частину такої комерційної нерухомості сконцентровано в Київській області. Під час оборони Києва 20% площ складських приміщень (понад 440 тисяч квадратних метрів) було зруйновано, у тому числі офіси на території комплексів та товари, що знаходились у них.

За даними Київської школи економіки, лише у Гостомелі Київської області знищено 57 складів.

На Київщині постраждали склади компаній Bohnenkamp Україна, Good Wine, Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus, Watsons, SAVService, NOVUS, Фокстрот, DC Ukraine та Mary Kay, АТБ, Fozzy Group, МХП, Rozetka та інші. Це спричинило великі збитки і операторам довелося будувати нові логістичні ланцюжки.

Дефіцит приміщень та зростання цін

Ціни на приміщення вже зросли та продовжують зростати, кажуть у NOVUS.

“Справді, у період активних бойових дій у Київській області виник дефіцит складських приміщень та постачальників логістичних послуг. Проте з покращенням ситуації у регіоні компанії почали поступово повертатися до роботи та відновлювати надання послуг. Сьогодні дефіцит ще відчувається, але вже значно менший”, - кажуть у NOVUS.

Завдяки тому, що компанія збудувала довгострокові відносини з партнерами, це допомогло стримати зростання цін на складські приміщення. У результаті рітейлер не піднімав ціни на продукти харчування для споживачів, оскільки чим вища вартість логістики, тим більша переплата за продукти.

У "Метро Україна" погодилися з колегами зазначивши, що склади зростають у ціні. При цьому вже сьогодні потрібно платити за площі, які бізнес використовуватиме у передноворічний період.

“Щоб не втратити складські площі, ми маємо платити сьогодні за склади, які будемо використовувати у передноворічний період. Вартість складських послуг також зросла на 20-30% порівняно з довоєнним часом через дефіцит персоналу та складнощі роботи (комендантська година, обмеження доставки персоналу тощо)”, - кажуть у "Метро Україна".

Фокстрот у процесі пошуку складських приміщень також зіткнувся із дефіцитом площ. А коли вдалося знайти склад, компанія змогла домовитися з підрядником про збереження тарифів на послуги, що діють, з урахуванням подорожчання тільки певних угод.

“На той момент ми користувалися резервним складом у Дніпрі та зосередилися на західному регіоні – з огляду на зміну плеча логістики (через блокування чорноморських портів), концентрацію наших потужностей та умовну безпеку у цій частині країни. Тоді ми зіткнулися з підвищеним попитом на оренду приміщень: вакантність складської нерухомості у Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях, яка у довоєнний період була на рівні 50-60%, скоротилася практично до нульових показників, ставки оренди зросли в середньому у 1,5 – 2 рази”, – каже начальник управління логістики мережі "Фокстрот" Вадим Осинський.

Тому у Фокстроті вирішили, що склад, який повністю б відповідав вимогам компанії, не було сенсу шукати.

“Ми розглянули близько 20 пропозицій у Луцьку, Тернополі, Хмельницькому, Червонограді, Ужгороді, Чернівцях, Львові та передмісті, Івано-Франківську та Трускавці. Виходячи з наших потреб, зупинили свій вибір на приміщенні у Львові площею 3 тисячі кв. Нині його розширили до 3,5 тис. м2. Але вже у травні ми зрозуміли, що нам не вистачає потужностей у столичному регіоні. На той момент ситуація зі складами навколо столиці була песимістичною. Вільних складів не було і ніхто не ризикував запускати нові об'єкти. Нам все ж таки вдалося орендувати 5 тис м кв. складів неподалік Києва”, - каже Осинський.

Через те, що багато бізнесу релокувалося на Західну Україну, це призвело до великого попиту на складські приміщення в тих регіонах. При цьому на Західній Україні мало підходящих приміщень та частина розподільчих центрів була зайнята гуманітарною допомогою, яка надходила з європейських країн.

Окрема проблема – масштабна релокація бізнесу на захід України, відповідно, підвищений попит на складські приміщення у Львівській та Закарпатській області. Те саме відбувається і з прифронтовими регіонами – склади використовуються для зберігання гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності. Тобто склади завантажені нерівномірно, а через це і ціни в різних регіонах сильно відрізняються", - розповів співзасновник компанії з управління комерційною нерухомістю Retail.PRO Артем Ретін .

Нові рішення

У березні внаслідок бойових дій єдиний склад Kimberly-Clark в Україні під Києвом було знищено. Багато компаній, які опинилися у схожій ситуації, просто перестали завозити до України низку товарів. Вже за кілька місяців команда Kimberly-Clark знайшла та облаштувала приміщення для нового складу. Після цього компанія прийняла рішення відновити діяльність, змінивши логістику та розпочавши прямі відвантаження для клієнтів – безпосередньо зі складу Kimberly-Clark у Чехії на їх склади.

Незважаючи на дефіцит складських приміщень в Україні, особливо у Києві, Kimberly-Clark за два місяці вдалося знайти приміщення класу А, а в середині червня компанія відновила постачання товарів своїм клієнтам вже з нового складу.

“Якщо раніше ми розробляли логістичні карти та всі необхідні схеми за кілька місяців, а то й довше, зараз це робимо набагато швидше – за кілька днів. А штаб-квартира погоджує рішення упродовж доби. Це абсолютно нова практика”, – каже керівник відділу логістики Інна Сакевич.

Найбільший український онлайн-рітейлер Rozetka готовий надати тисячі квадратних метрів своїх складів компаніям у Львові та Києві з потужною IT-інфраструктурою та альтернативними джерелами енергії для зберігання товарів. Раніше послугою зберігання могли скористатися лише продавці маркетплейсу.

У Rozetka розповіли Delo.ua, що до компанії вже звертається бізнес.

“Ми отримали широкий відгук та активно спілкуємося з компаніями різних сфер діяльності. Люди приходять до нас зі значно ширшою проблемою, ніж просто оренда складу. Необхідний новий погляд на весь ланцюжок поставок. Потрібна нова модель логістики, яка безшовно з'єднає постачальника з покупцем від вітрини до передачі товару покупцю”, - кажуть у Rozetka.

Таким чином, Rozetka надає можливість зберігати товар, обробляти, доставляти замовлення і саму вітрину на ROZETKA.UA. У середньому вартість оренди становить 100 гривень за кубічний метр товару на місяць.

У червні Фокстрот вирішив запустити в роботу проект (BTS) із запуску власного складу у столичному регіоні, плани на будівництво якого розглядалися ще до війни, але зі зрозумілих причин було відкладено. Тому щойно новий склад вийде на проектні потужності, орієнтовно восени, він забезпечуватиме всю мережу, а компанія відмовиться від інших майданчиків.

Ситуація зі складськими приміщеннями більш-менш стабілізується, проте в умовах війни не кожен інвестор захоче вкладати гроші у будівництво нових приміщень, при тому, що на ринку України є потреба.

За словами керівника департаменту Автоматизація компанії Sklad Service Ярослава Бендяка, альтернативою можуть стати споруди, що швидко зводяться. Такі рішення можуть підняти складську інфраструктуру в 4-8 разів швидше за стандартні будівлі.