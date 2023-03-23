В Раде предложили ограничить использование темы войны в рекламе

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9128, предусматривающий частичный запрет на использование символики и неймингов, связанных с войной, в рекламе.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

"Российская агрессия принесла непоправимые потери для миллионов украинских семей, целых общин и городов. В то же время, в последнее время наблюдается эксплуатация этой тематики в коммерческих целях. Речь идет не только о том, что мотивирующий патриотический контент "копируется" в сферу розничных продаж. Обидно, что в маркетинговых коммуникациях производители потребительских товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названий пострадавших городов, патриотических призывов и военных поздравлений", — подчеркивают авторы законопроекта.

В частности, речь идет о ТМ "Героическая Бучая Комбуча" со вкусом цитруса, семян редиса "Азовсталь" и тому подобное. Нардепы констатируют, что в таких случаях производители пренебрегают профессиональной этикой и не устанавливают барьеры при принятии решений о названиях товаров — используют понятия, события и названия, которые имеют трагическую коннотацию или требуют особого уважения.

Законодательство не запрещает регистрировать торговые марки с использованием названий городов-героев или выдающихся сражений, других символов героических или трагических событий войны. Законопроект №9128 предлагает запретить использовать в маркетинге (рекламе):

названия, связанные с военными операциями и событиями войны;

названия, связанные со знаковыми в ходе войны населенными пунктами и местами, ставших символами героизма украинцев в отражении агрессии;

названия, воспроизводящие наименование производителей и типов вооружения;

названия воинских подразделений;

названия, воспроизводящие официальное поздравление ВСУ (Слава Украине! Героям Слава!).

В пояснительной записке уточняется, что запрет не будут распространяться на книги, видео и кино, посвященные российско-украинской войне.

Напомним, ранее названия и символы войны в Украине использовали для рекламных кампаний в других странах. В частности, в США пивоваренный завод в городе Ноблсвилл начал выпускать новый сорт пива под названием "Азовсталь".