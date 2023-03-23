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В Раді запропонували обмежити використання теми війни в рекламі
Народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроєкт №9128, який передбачає часткову заборону на використання символіки та неймінгів, пов’язаних із війною, в рекламі.
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
"Російська агресія принесла непоправні втрати для мільйонів українських родин, цілих громад і міст. Водночас, останнім часом спостерігається експлуатація цієї тематики в комерційних цілях. Ідеться не лише про те, що мотивуючий патріотичний контент "копіюється" у сферу роздрібних продажів. Прикро, що в маркетингових комунікаціях виробники споживчих товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань", — підкреслюють автори законопроєкту.
Зокрема, йдеться про ТМ "Героїчна Буча Комбуча" зі смаком цитрусу, насіння редису "Азовсталь" тощо. Нардепи констатують, що у таких випадках виробники нехтують професійною етикою та не встановлюють бар’єри при прийнятті рішень про назви товарів — використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі законодавство не забороняє реєструвати торгівельні марки з використанням назв міст-героїв чи видатних битв, інших символів героїчних чи трагічних подій війни. Законопроєкт №9128 пропонує заборонити використовувати у маркетингу (рекламі):
- назви, пов'язані з військовими операціями та подіями війни;
- назви, пов'язані зі знаковими у ході війни населеними пунктами та місцями, які стали символами героїзму українців у відображенні агресії;
- назви, що відтворюють найменування виробників та типів озброєння;
- назви військових підрозділів;
- назви, що відтворюють офіційне вітання ЗСУ (Слава Україні! Героям Слава!).
В пояснювальній записці уточнюється, що заборону не поширюватимуть на книги, відео та кіно, яке присвячені російсько-українській війні.
Нагадаємо, що раніше назви та символи війни в Україні використовували для рекламних кампаній в інших країнах. Зокрема, в США броварня в місті Ноблсвілль почала випускати новий сорт пива під назвою "Азовсталь".