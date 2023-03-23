В Раді запропонували обмежити використання теми війни в рекламі

Народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроєкт №9128, який передбачає часткову заборону на використання символіки та неймінгів, пов’язаних із війною, в рекламі.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

"Російська агресія принесла непоправні втрати для мільйонів українських родин, цілих громад і міст. Водночас, останнім часом спостерігається експлуатація цієї тематики в комерційних цілях. Ідеться не лише про те, що мотивуючий патріотичний контент "копіюється" у сферу роздрібних продажів. Прикро, що в маркетингових комунікаціях виробники споживчих товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань", — підкреслюють автори законопроєкту.

Зокрема, йдеться про ТМ "Героїчна Буча Комбуча" зі смаком цитрусу, насіння редису "Азовсталь" тощо. Нардепи констатують, що у таких випадках виробники нехтують професійною етикою та не встановлюють бар’єри при прийнятті рішень про назви товарів — використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани.

Наразі законодавство не забороняє реєструвати торгівельні марки з використанням назв міст-героїв чи видатних битв, інших символів героїчних чи трагічних подій війни. Законопроєкт №9128 пропонує заборонити використовувати у маркетингу (рекламі):

назви, пов'язані з військовими операціями та подіями війни;

назви, пов'язані зі знаковими у ході війни населеними пунктами та місцями, які стали символами героїзму українців у відображенні агресії;

назви, що відтворюють найменування виробників та типів озброєння;

назви військових підрозділів;

назви, що відтворюють офіційне вітання ЗСУ (Слава Україні! Героям Слава!).

В пояснювальній записці уточнюється, що заборону не поширюватимуть на книги, відео та кіно, яке присвячені російсько-українській війні.

Нагадаємо, що раніше назви та символи війни в Україні використовували для рекламних кампаній в інших країнах. Зокрема, в США броварня в місті Ноблсвілль почала випускати новий сорт пива під назвою "Азовсталь".