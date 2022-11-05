Пивоварня в США виготовляє пиво під маркою "Азовсталь"

В американському місті Ноблсвілль (штат Індіана) місцева броварня почала випускати новий сорт пива під назвою "Азовсталь". Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлін, передає ZN.

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На банці зобразили тризуб, а також символіку полку "Азов". Відомо, що кошти від продажу підуть на закупівлю протезів для українських військових, що дістали тяжкі поранення під час бойових дій.

Тепер Житомир та Ноблсвілль можуть стати містами-побратими, що передбачає win-win співпрацю через взаємний розвиток бізнесу, туризму та торгівлі, а також залучення інвестицій.

Нагадаємо, раніше бельгійський пивоварний гігант AB InBev, який володіє у тому числі пивними брендами Stella Artois, Jupiler та Leffe, працював над початком реалізації українського пива "Чернігівське" на бельгійському ринку.

Весь прибуток від продажу буде передано організаціям, які надають гуманітарну допомогу Україні, зокрема Caritas International. Компанія планує перерахувати у такий спосіб не менше 5 мільйонів євро.

В цей же час київська пивоварня Underwood Brewery випустить крафтове пиво на честь літака "Мрія". Пиво "Мрія" Underwood Brewery створила разом із німецькою пивоварнею Brolo. Його вже продають у Німеччині, особливо популярним воно стало у крафтових барах.