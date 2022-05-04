AB InBev виводить пиво "Чернігівське" на ринок Бельгії

Бельгійський пивоварний гігант AB InBev, який володіє у тому числі пивними брендами Stella Artois, Jupiler та Leffe, має намір почати реалізовувати українське пиво "Чернігівське" на бельгійському ринку.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Займатиметься виходом українського пива на новий ринок директор з маркетингу "Чернігівського" в Україні Ганна Руденко, яка знаходиться в Бельгії.

"Чернігівське" з'явиться на полицях супермаркетів Colruyt, Carrefour та Delhaize, а також деяких закладів у середині травня. На банках пива буде зображено серце у кольорах українського прапора та девіз "Кожна банка допомагає Україні подолати гуманітарні труднощі".

Весь прибуток від продажу буде передано організаціям, які надають гуманітарну допомогу Україні, зокрема Caritas International. Компанія планує перерахувати у такий спосіб не менше 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що "Чернігівське" вже є на полицях супермаркетів у Великій Британії.

Варто зазначити, що загалом виробництво пива в Україні скорочується. У січні-березні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виробництво пива в Україні знизилося вдвічі, до 17,1 млн дал.