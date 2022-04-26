Виробництво пива в Україні скоротилося вдвічі

У січні-березні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виробництво пива в Україні знизилося вдвічі до 17,1 млн дал. Про це повідомляє асоціація виробників пива "Укрпиво".

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"Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного із вмістом спирту до 0,5 об.%) за 3 місяці 2022 року — 17,1 млн дал, або становить 51,1% до аналогічного періоду 2021 року", — йдеться у повідомленні.

Виробництво солоду в першому кварталі склало 32 803 тонни, що становить 59,2% до аналогічного періоду 2022 року.

Нагадаємо, через війну найбільший український виробник та експортер соняшникової олії агрохолдинг Kernel вийшов лише на 10% довоєнних експортних показників.