Крупнейший украинский производитель подсолнечного масла смог экспортировать только 10% продукции от нормы

Крупнейший украинский производитель и экспортер подсолнечного масла агрохолдинг Kernel вышел всего на 10% довоенных экспортных показателей, сообщил в интервью CNN председатель Kernel Евгений Осипов. Причиной всему проблемы с реализацией готовой продукции из-за войны. До войны холдинг продавал ежегодно 7,5 млн тонн продукции.

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По его словам, из-за войны производство подсолнечного масла может упасть в Украине на 40%. Прежде всего, из-за проблем с посевной и транспортировкой: российские захватчики заблокировали привычные каналы прохождения продукции. Другой крупный экспортер подсолнечного масла, агрохолдинг МХП, в первом квартале сократил продажи подсолнечного масла МХП на 41%.

Главная причина такая же – закрытие портов в Украине, мировом лидере по производству масла, из-за войны Впрочем, нападение РФ на Украину уже привело к глобальному дефициту подсолнечного масла и рекордному росту цен на другие растительные масла. К примеру, в Британии начали ограничивать продажу подсолнечного масла в одни руки из-за дефицита.