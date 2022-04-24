У Британії почали обмежувати продаж соняшникової олії в одні руки через дефіцит

Через війну в Україні у світі спостерігається дефіцит соняшникової олії. У зв'язку з цим деякі роздрібні мережі в Британії обмежують продаж олії в одні руки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише ВВС.

Найбільша британська мережа супермаркетів Tesco дозволяє кожному клієнту придбати три пляшки олії.

В інших мережах супермаркетів, Waitrose та Morrisons, кількість обмежена двома пляшками. Деякі мережі також обмежують продаж оливкової та рапсової олії.

При цьому частина мереж, зокрема, Sainsbury's та Asda, поки не обмежують кількість олії, яку можуть купувати їхні клієнти.

За словами експерта з продовольства Геда Футтера, покупці можуть бути впевнені, що існує багато альтернатив, коли справа доходить до кулінарної олії.

Він сказав, що обмеження, які вводять деякі супермаркети, є тимчасовим заходом, «щоб забезпечити доступність для всіх».

Але війна в Україні може призвести до того, що цих альтернатив стане дещо менше. Крім того, він попередив, що олія через кілька місяців може стати недоступною в магазинах через виснаження запасів.

Скорочення пропозиції олії на ринку вже підвищило ціни на неї. Так, літрова пляшка олії подорожчала в середньому на 12 пенсів до 1,26 фунта стерлінгів (приблизно 48 гривень) з січня 2022 року, тобто більш ніж на 10%.

Для п'ятилітрової пляшки збільшення становило 38 пенсів або 6%. Середня ціна літра органічної олії власної марки не змінилася і становила 3,10 фунта стерлінгів (приблизно 117 грн).

Зазначимо, Україна та РФ поставляють на світовий ринок близько 80% олії. Постачання з Росії ускладнені санкціями, постачання з України нападом росіян.

Тому в багатьох країнах світу вже спостерігаються перебої зі олією.

Зокрема, у турецьких супермаркетах підвищений попит на соняшникову олію призвів до черг, різкого зростання цін і навіть появи чогось на кшталт державного регулювання, а в Німеччині з прилавків супермаркетів зникли олія та борошно.