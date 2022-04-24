В Британии начали ограничивать продажу подсолнечного масла в одни руки из-за дефицита

Из-за войны в Украине в мире наблюдается дефицит подсолнечного масла. В связи с этим некоторые розничные сети в Британии ограничивают продажу подсолнечного масла в одни руки.

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Об этом пишет BBC.

Самая крупная британская сеть супермаркетов Tesco позволяет каждому клиенту приобрести три бутылки подсолнечного масла.

В других сетях супермаркетов, Waitrose и Morrisons, количество ограничено двумя бутылками. Некоторые сети вдобавок ограничивают продажу оливкового и рапсового масла.

При этом часть сетей, в частности, Sainsbury's и Asda, пока не ограничивают количество масла, которое могут покупать их клиенты.

По словам эксперта по продовольствию Гэда Футтера, покупатели могут быть уверены, что существует много альтернатив, когда дело доходит до кулинарного масла.

Он сказал, что ограничения, вводимые некоторыми супермаркетами, являются временной мерой, «чтобы обеспечить доступность для всех».

Но война в Украине может привести к тому, что этих альтернатив станет несколько меньше. Кроме того, он предупредил, что подсолнечное масло через несколько месяцев может стать недоступным в магазинах из-за истощения запасов.

Сокращение предложения подсолнечного масла на рынке уже повысило цены на него. Так, литровая бутылка подсолнечного масла подорожала в среднем на 12 пенсов до 1,26 фунта стерлингов (приблизительно 48 гривен) с января 2022 года, то есть более чем на 10%.

Для пятилитровой бутылки увеличение составило 38 пенсов или 6%. Средняя цена литра органического подсолнечного масла собственной марки не изменилась и составляла 3,10 фунта стерлингов (приблизительно 117 грн).

Отметим, Украина и РФ поставляют на мировой рынок около 80% подсолнечного масла. Поставки из России осложнены санкциями, поставки из Украины — нападением россиян.

Поэтому во многих странах мира уже наблюдаются перебои с подсолнечным маслом.

В частности, в турецких супермаркетах повышенный спрос на подсолнечное масло привел к очередям, резкому росту цен и даже появлению чего-то вроде государственного регулирования, а в Германии с прилавков супермаркетов исчезли подсолнечное масло и мука.