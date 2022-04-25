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Найкрупніший український виробник олії зміг експортувати лише 10% продукції від норми
Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії агрохолдинг Kernel вийшов лише на 10% від довоєнних експортних показників, повідомив в інтерв’ю CNN голова Kernel Євген Осипов. Причиною усьому – проблеми з реалізацією готової продукції через війну. До війни холдинг продавав щорічно 7,5 млн тонн продукції.
За його словами, через війну виробництво соняшникової олії може впасти в Україні на 40%. Передовсім, через проблеми посівною та транспортуванням: російські загарбники заблокували звичні канали проходження продукції. Інший великий експортер соняшникової олії агрохолдинг МХП у І кварталі скоротив продажі соняшникової олії МХП на 41%.
Головна причина така ж – закриття портів в Україні, світовому лідері з виробництва олії, через війну. Втім, напад РФ в Україну вже спричинив глобальний дефіцит соняшникової олії та призвело до рекордного зростання цін на інші рослинні олії. Приміром, у Британії почали обмежувати продаж соняшникової олії в одні руки через дефіцит.