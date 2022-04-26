Производство пива в Украине сократилось в два раза

В январе-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство пива в Украине снизилось в 2 раза до 17,1 млн дал. Об этом сообщает ассоциация производителей пива “Укрпиво”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об.%) за 3 месяца 2022 года – 17,1 млн дал, или составляет 51,1% к аналогичному периоду 2021 года", — сказано в сообщении.

Производство солода в первом квартале составило 32 803 тонны, что составляет 59,2% к аналогичному периоду 2022 года.

Напомним, из-за войны крупнейший украинский производитель и экспортер подсолнечного масла агрохолдинг Kernel вышел всего на 10% довоенных экспортных показателей.