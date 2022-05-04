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Бизнес
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AB InBev выводит пиво "Черниговское" на рынок Бельгии

AB InBev выводит пиво "Черниговское" на рынок Бельгии

Бельгийский пивоваренный гигант AB InBev, владеющий в том числе пивными брендами Stella Artois, Jupiler и Leffe, собирается начать реализовывать украинское пиво "Черниговское" на бельгийском рынке.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заниматься выходом украинского пива на новый рынок будет директор по маркетингу "Черниговского" в Украине Анна Руденко, которая находится в Бельгии.

"Черниговское" появится на полках супермаркетов Colruyt, Carrefour и Delhaize, а также некоторых заведений в середине мая. На банках пива будет изображено сердце в цветах украинского флага и девиз "Каждая банка помогает Украине преодолеть гуманитарные трудности".

Вся прибыль от продажи будет передана организациям, оказывающим гуманитарную помощь Украине, в том числе Caritas International. Компания планирует перечислить таким способом не меньше 5 миллионов евро.

Отметим, что "Черниговское" уже есть на полках супермаркетов в Великобритании.

Стоит отметить, что в целом производство пива в Украине сокращается. В январе-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство пива в Украине снизилось в 2 раза, до 17,1 млн дал. 

Автор:
Вита Молодан