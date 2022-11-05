Пивоварня в США производит пиво под маркой "Азовсталь"

В американском городе Ноблсвилль (штат Индиана) местная пивоварня начала выпускать новый сорт пива под названием "Азовсталь". Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает ZN.

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На банке изобразили трезубец, а также символику полка "Азов". Известно, что средства от продажи пойдут на закупку протезов для украинских военных, получивших тяжелые ранения во время боевых действий.

Теперь Житомир и Ноблсвилль могут стать городами-побратимами, что предусматривает win-win сотрудничество через взаимное развитие бизнеса, туризма и торговли, а также привлечение инвестиций.

Напомним, ранее бельгийский пивоваренный гигант AB InBev, владеющий в том числе пивными брендами Stella Artois, Jupiler и Leffe, работал над началом реализации украинского пива "Черниговское" на бельгийском рынке.

Вся прибыль от продаж будет передана организациям, оказывающим гуманитарную помощь Украине, в частности, Caritas International. Компания планирует перечислить таким образом не менее 5 миллионов евро.

В это же время киевская пивоварня Underwood Brewery выпустит крафтовое пиво в честь самолета "Мрія". Пиво "Мрія" Underwood Brewery создало вместе с немецкой пивоварней Brolo. Его уже продают в Германии, особенно популярным он стал в крафтовых барах.