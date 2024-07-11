У 2024 році ринок дитячих іграшок може зрости на 10%

Попри на всі виклики, український ринок дитячих іграшок відновлюється та демонструє здатність до адаптації і розвитку.

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Про це delo.ua розповів президент Української Асоціації Індустрії Іграшок, засновник та СЕО групи компаній KIDDISVIT Павло Овчинніков.

За словами Павла Овчиннікова, після початку повномасштабної війни ринок дитячих іграшок “впав”, але вже поступово відновлюється. Так, у 2023-му ринок дитячих іграшок виріс на 20% відносно 2022-го. За прогнозами експерта, у 2024 році зростання ринку буде на рівні 10%, що є оптимістичним сценарієм.

Крім того, скорочується ринок іграшок для дітей від 0 до 3 років, але активно зростає попит на іграшки для кідалтів – “дорослих дітей” від 10–12 років.

"Зараз категорія kidult займає приблизно 20% товарів KIDDISVIT", - каже Павло Овчинніков.

Він додав, що в умовах кризи українським компаніям варто створювати більше креативних продуктів та виводити їх не лише на внутрішній ринок, а й на глобальний. А з боку держави має бути активна підтримка експортерів.

Тренди індустрії іграшок та споживчий попит

Співрозмовник delo.ua директор мережі магазинів "Будинок іграшок" Роман Горошко визначив тренди останніх років, зокрема:

зростання уваги на іграшки з національною айдентикою. Це можуть бути герої українських мультфільмів, наприклад Мавка. Також іграшки з відомими символами України: Батьківщина Мати, літак Мрія або іграшка Пес Патрон;

тренд на зростання продажів преміальних іграшок, особливо на ті, де гратися можна всією родиною, наприклад, коштовні набори конструкторів та настільні ігри;

антистрес іграшки. Роман Горошко напряму пов’язує цей тренд з війною, адже іграшки допомагають знижувати рівень стресу у дітей;

зниження попиту на сезонні іграшки, такі як пляжні або ті, що використовуються для активних ігор на свіжому повітрі. Це пов'язано з обмеженнями у пересуванні та безпековими проблемами;

значне падіння продажів іграшок для малюків до 3 років. Причина: переїзд мам з дітьми за кордон, а також катастрофічне падіння народжуваності в Україні.

Крім того, Роман Горошко додав, що відтік населення в бік західних регіонів України та у місто Київ значно змінив структуру попиту. Наприклад, наприкінці минулого року компанія відкрила перший магазин у м. Тернопіль, куди завітали постійні клієнти "Будинку іграшок" з Запоріжжя та Одеси. Також завдяки програмі лояльності вдалося зафіксувати збільшення клієнтів зі Сходу до Києва та Львова.