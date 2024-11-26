Платный поиск приносит 59% трафика на сайт и 28% онлайн-продаж: как ритейлеры подготовились к Черной пятнице

Украинцы уже активно получают информацию о распродажах в преддверии Черной пятницы. Эффективность рекламной кампании на Черную пятницу зависит от комплексного подхода, позволяющего увеличить продажи через все доступные каналы. Delo.ua выяснило, как ритейлеры подготовились к большой распродаже на Черную пятницу и стоит ли экспериментировать с бюджетом на рекламную кампанию.

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Черная пятница в Украине уже стала национальным праздником, даже в сложные времена сохраняет популярность, говорит маркетинг директор Фокстрот Олег Никольский. В 2024 году распродажа в сегменте бытовой и электронной техники будет длиться 8 дней – с 25 ноября по 2 декабря, включая Киберпонедельник. Это решение позволяет потребителям максимально воспользоваться выгодными предложениями.

Руководитель отдела контекстной рекламы в Promodo Юлия Чуб добавила, что в Украине спринт Черной пятницы уже окончательно превратился в Рождественский марафон, ведь высокий сезон охватывает еще две недели после праздника. По словам Юлии Чуб, по результатам 2023 года, усредненный рост количества покупок в неделю Черной пятницы по всем нишам составил 40%, в некоторых тематиках рост был более 110%.

В этом году, по прогнозам партнерской сети Admitad, украинцы совершат на 15-20% больше покупок при распродажах на фоне общего роста онлайн-продаж в стране на 19% в 2024 году, а расходы украинцев на эти покупки – на 7%. Это позволяет брендам рассчитывать на хороший спрос и при распродажах.

В то же время, покупательное поведение украинцев изменилось. Если в США покупатели озабочены инфляцией и неопределенностью из-за выборов, то в Украине война заставила украинцев пересмотреть свои приоритеты и привычки. Теперь главной целью становится обеспечение безопасности и комфорта для себя и близких. Это существенно повлияло на потребительское поведение: товары для комфорта утратили актуальность, в то время как продукты первой необходимости стали пользоваться повышенным спросом.

В Netpeak выделили ключевые изменения рынка :

изменение покупательной способности: украинцы стали осторожнее в расходах, перестали покупать дорогие товары, перейдя в низкий ценовой диапазон, ища скидки;

рост популярности онлайн-шопинга и доставок;

изменение спроса на товары: от роскоши до необходимости;

многие украинские потеряли работу или их профессиональные ниши стали нерелевантными в условиях войны, поэтому они стремятся перепрофилироваться. В результате вырос интерес к онлайн-образованию, особенно в новых сферах;

желание украинцев быть полезным для страны.

Надо следить за рекламными бюджетами каждый день

Главный маркетинговый канал для бизнеса на период Черной пятницы – платный поиск. Именно он закрывает 59% трафика на сайты и 28% всех онлайн-продаж. В Promodo подчеркнули, что бизнесу также следует обратить внимание на активность покупателей через смартфоны. Например, в 2023 году американцы впервые потратили больше денег через смартфоны, чем через компьютеры. В Украине этот показатель составляет 26%. Это свидетельствует о важности оптимизации сайта для мобильного трафика.

Обычно бизнес тратит совершенно разные бюджеты на рекламную кампанию. К примеру, в прошлом году в период Черной пятницы цена за клик (CPC) существенно выросла. По сравнению с октябрем, в ноябре рост составлял не менее 10%, а в конкурентных нишах достигал +20%. В Promodo советуют не увеличивать резко маркетинговые бюджеты, а лучше это делать равномерно, на 10-15% в течение месяца. Кроме того, нужно следить за рекламными бюджетами каждый день. Если спрос в определенной категории увеличивается, важно, чтобы бюджеты на нее не были "зажаты". Это может привести к недостаточному показу объявлений, несмотря на высокий спрос.

По словам руководителя отдела контекстной рекламы в агентстве Netpeak Ukraine Антона Липского, маркетинг в ритейле стал более адаптивным: каждый день приходится анализировать актуальность информационных сообщений и изменять их в соответствии с общим информационным контекстом. Такая гибкость помогает быстрее реагировать на динамику рынка, лучше понимать потребности клиентов и усовершенствовать маркетинговые стратегии.

Ритейлеры с базой постоянных клиентов часто запускают персонализированные предложения или SMS рассылки, чтобы стимулировать предварительные заказы. Анализ аудитории позволяет настраивать рекламу на наиболее активных клиентов, повышая эффективность кампаний. Помощником является искусственный интеллект (ИИ), с помощью которого можно создавать тексты, уникальные предложения и месседжи. Однако ИИ не влияет на стоимость рекламы, которая определяется аукционом Google и уровнем конкуренции.

Размер рекламного бюджета на Черную пятницу зависит от масштаба бизнеса, типа продукта и амбиций кампании. Крупные компании выделяют многомиллионные бюджеты, в то время как средние и малые бизнесы рассчитывают расходы в соответствии со своей аудиторией. Рекламные кампании стартуют за 10-7 дней до события с небольшими бюджетами для сбора внимания, а основные расходы приходятся на последние 1-3 дня, когда бюджеты могут увеличиваться в 2-3 раза.

В Netpeak рекомендуют начинать подготовку за два месяца, ведь этого периода достаточно для разработки концепции, создания креативов, определения бюджета и целевой аудитории Запуск подготовки за три недели также возможен, но возможности для масштабной кампании будут ограничены. желаемых результатов за неимением времени на подготовку.

"Регулярно анализируйте результаты, чтобы максимально привлечь клиентов и повысить эффективность кампании", — руководитель отдела контекстной рекламы в агентстве Netpeak Ukraine Антон Липский.

Как готовились ритейлеры и каких результатов ожидают

По словам маркетинг директора Фокстрота Олега Никольского, основная коммуникация компании стартует за 1-2 недели до распродажи, а ключевые каналы продвижения – телевидение и диджитал-площадки. Также активно используются инструменты ИИ для персонализации предложений, анализа и работы с клиентами.

Особенности распродажи этого года: расширенный ассортимент, реальные скидки, качественный сервис и лучшие условия доставки и кредитования. Благодаря энергонезависимости всех магазинов, обслуживание будет доступно даже при отключении электроэнергии.

Опыт прошлых лет свидетельствует: продажи за дни распродажи сопоставимы с месячными. По этой причине в этом году ожидается высокий спрос, особенно на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и кухонную технику.

В АЛЛО почти половина продаж проходит онлайн, поэтому компания делает акцент на диджитал-инструментах и персональных предложениях для лояльных клиентов. В 2023 году Черная пятница принесла рост онлайн-трафика, увеличение среднего чека до более чем 5 тыс. грн и рост продаж телевизоров, бытовой техники и товаров для гейминга более чем вдвое по сравнению с обычной неделей. В 2024 году компания ожидает аналогичных или более высоких результатов, хотя показатели могут зависеть от внешних факторов, таких как отключение электроэнергии или усиление боевых действий.

У Rozetka подготовка к Черной пятнице среди ритейлеров отличается: кто-то запускает промокампанию за месяц, а Rozetka – обычно за несколько дней или неделю до старта. В кампании используются все традиционные каналы продвижения: рассылки, соцсети, баннерная реклама, YouTube, Facebook и радио.

Искусственный интеллект напрямую не задействуется, поскольку традиционные инструменты дают эффективный результат. В то же время, YouTube и Facebook используют ИИ для улучшения таргетинга, но это незначительно изменяет подход для рекламодателей.

Черная пятница традиционно приносит рост продаж благодаря выгодным скидкам, предоставляемым поставщиками именно на этот период. В прошлом году Rozetka также зафиксировала увеличение продаж, и в этом году ожидаются схожие результаты. В прошлом году маркетплейс Rozetka продал на 10% больше товаров, чем в двух предыдущих годах.