Платний пошук приносить 59% трафіку на сайт та 28% онлайн-продажів: як ритейлери підготувались до Чорної п’ятниці

Українці вже активно отримують інформацію про розпродажі напередодні Чорної п’ятниці. Ефективність рекламної кампанії на Чорну п’ятницю залежить від комплексного підходу, що дозволяє збільшити продажі через усі доступні канали. Delo.ua з’ясувало, як ритейлери підготувались до великого розпродажу на Чорну п’ятницю і чи варто експериментувати з бюджетом на рекламну кампанію.

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Чорна п’ятниця в Україні вже стала національним святом, яке навіть у складні часи зберігає популярність, каже маркетинг директор Фокстрот Олег Нікольський. У 2024 році розпродаж у сегменті побутової та електронної техніки триватиме 8 днів – з 25 листопада до 2 грудня, включно з Кіберпонеділком. Це рішення дозволяє споживачам максимально скористатися вигідними пропозиціями.

Керівниця відділу контекстної реклами в Promodo Юлія Чуб додала, що в Україні спринт Чорної пʼятниці вже остаточно перетворився на Різдвяний марафон, адже високий сезон охоплює ще два тижні після свята. За словами Юлії Чуб, за результатами 2023 року, усереднене зростання кількості покупок на тиждень Чорної пʼятниці по всім нішам склало 40%, у деяких тематиках зростання було понад 110%.

Цього року, за прогнозами партнерської мережі Admitad, українці здійснять на 15-20% більше покупок під час розпродажів на фоні загального зростання онлайн-продажів в країні на 19% у 2024 році, а витрати українців на ці покупки – на 7%. Це дозволяє брендам розраховувати на хороший попит і під час розпродажів.

Водночас купівельна поведінка українців змінилась. Якщо у США покупці стурбовані інфляцією та невизначеністю через вибори, то в Україні війна змусила українців переглянути свої пріоритети та звички. Тепер головною метою стає забезпечення безпеки й комфорту для себе та близьких. Це суттєво вплинуло на споживчу поведінку: товари для комфорту втратили актуальність, тоді як продукти першої необхідності стали користуватися підвищеним попитом.

У Netpeak виділили ключові зміни ринку:

зміна купівельної спроможності: українці стали більш обережними у витратах, перестали купувати дорогі товари, перейшовши в низький ціновий діапазон, шукаючи знижки;

зростання популярності онлайн-шопінгу та доставок;

зміна попиту на товари: від розкоші до необхідності;

багато українців втратили роботу або їхні професійні ніші стали нерелевантними в умовах війни, тому вони прагнуть перепрофілюватися. Внаслідок цього зріс інтерес до онлайн-освіти, особливо в нових сферах;

бажання українців бути корисними для країни.

Треба слідкувати за рекламними бюджетами щодня

Головний маркетинговий канал для бізнесу на період Чорної пʼятниці — платний пошук. Саме він закриває 59% трафіку на сайти та 28% всіх онлайн-продажів. В Promodo наголосили, що бізнесу також варто звернути увагу на активність покупців через смартфони. Для прикладу, у 2023 році американці вперше витратили більше грошей через смартфони, ніж через комп’ютери. В Україні цей показник становить 26%. Це свідчить про важливість оптимізації сайту для мобільного трафіку.

Зазвичай бізнес витрачає абсолютно різні бюджети на рекламну кампанію. Наприклад, минулого року в період Чорної п’ятниці ціна за клік (CPC) суттєво зросла. Порівняно з жовтнем, у листопаді зростання складало щонайменше 10%, а в конкурентних нішах досягало +20%. У Promodo рекомендують не підвищувати різко рекламні бюджети, а краще це робити поступово, на 10-15% протягом місяця. Крім того, треба слідкувати за рекламними бюджетами щодня. Якщо попит в певній категорії збільшується — важливо, щоб бюджети на неї не були "затиснені". Це може призвести до недостатнього показу оголошень, попри високий попит.

За словами керівника відділу контекстної реклами в агентстві Netpeak Ukraine Антона Липського, маркетинг у ритейлі став більш адаптивним: щодня доводиться аналізувати актуальність інформаційних повідомлень і змінювати їх відповідно до загального інформаційного контексту. Така гнучкість допомагає швидше реагувати на динаміку ринку, краще розуміти потреби клієнтів і вдосконалювати маркетингові стратегії.

Ритейлери з базою постійних клієнтів часто запускають персоналізовані пропозиції або SMS-розсилки, щоб стимулювати попередні замовлення. Аналіз аудиторії дозволяє налаштовувати рекламу на найактивніших клієнтів, підвищуючи ефективність кампаній. Помічником є й штучний інтелект (ШІ), за допомогою якого можна створювати тексти, унікальні пропозиції та меседжі. Проте ШІ не впливає напряму на вартість реклами, яка визначається аукціоном Google і рівнем конкуренції.

Загалом розмір рекламного бюджету на Чорну п’ятницю залежить від масштабу бізнесу, типу продукту та амбіцій кампанії. Великі компанії виділяють багатомільйонні бюджети, тоді як середні та малі бізнеси розраховують витрати відповідно до своєї аудиторії. Рекламні кампанії стартують за 10–7 днів до події з невеликими бюджетами для збору уваги, а основні витрати припадають на останні 1–3 дні, коли бюджети можуть збільшуватися в 2–3 рази.

У Netpeak рекомендують починати підготовку за два місяці, адже цього періоду достатньо для розробки концепції, створення креативів, визначення бюджету та цільової аудиторії. Запуск підготовки за три тижні також можливий, але можливості для масштабної кампанії будуть обмежені. Планування за тиждень до свята не дозволить досягти бажаних результатів через брак часу на підготовку.

“Регулярно аналізуйте результати, щоб максимально залучити клієнтів і підвищити ефективність кампанії”, - керівник відділу контекстної реклами в агентстві Netpeak Ukraine Антон Липський.

Як готувалися ритейлери і яких результатів очікують

За словами маркетинг директора Фокстрот Олега Нікольського, основна комунікація компанії стартує за 1-2 тижні до розпродажу, а ключові канали просування – телебачення та диджитал-майданчики. Також активно використовуються інструменти ШІ для персоналізації пропозицій, аналізу та роботи з клієнтами.

Особливості цьогорічного розпродажу: розширений асортимент, реальні знижки, якісний сервіс і найкращі умови доставки та кредитування. Завдяки енергонезалежності всіх магазинів, обслуговування буде доступним навіть за умов відключення електроенергії.

Досвід минулих років свідчить: продажі за дні розпродажу співставні з місячними. Тож і цього року очікується високий попит, особливо на телевізори, смартфони, ноутбуки та кухонну техніку.

В АЛЛО майже половина продажів відбувається онлайн, тому компанія робить акцент на диджитал-інструментах і персональних пропозиціях для лояльних клієнтів. У 2023 році Чорна п’ятниця принесла зростання онлайн-трафіку, збільшення середнього чеку до понад 5 тис. грн та зростання продажів телевізорів, побутової техніки і товарів для геймінгу більш ніж удвічі порівняно зі звичайним тижнем. У 2024 році компанія очікує на аналогічні або вищі результати, хоча показники можуть залежати від зовнішніх факторів, таких як відключення електроенергії чи посилення бойових дій.

У Rozetka підготовка до Чорної п’ятниці серед ритейлерів відрізняється: хтось запускає промокампанію за місяць, а Rozetka – зазвичай за кілька днів або тиждень до старту. У кампанії використовуються всі традиційні канали просування: розсилки, соцмережі, банерна реклама, YouTube, Facebook та радіо.

Штучний інтелект напряму не задіюється, оскільки традиційні інструменти дають ефективний результат. Водночас YouTube і Facebook використовують ШІ для покращення таргетингу, але це незначно змінює підхід для рекламодавців.

Чорна п’ятниця традиційно приносить зростання продажів завдяки вигідним знижкам, які постачальники надають саме на цей період. Минулого року Rozetka також зафіксувала значне збільшення продажів, і цього року очікуються схожі результати. Торік маркетплейс Rozetka продав на 10% більше товарів, ніж двома попередніми роками.