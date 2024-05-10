Генерируют идеи, стремятся к гибкости и умеют зарабатывать: как поколение Z меняет рынок труда

Поколения Z и миллениалов проявляют интересные отличия и сходства в своих ценностях и привычках. Миллениалы обычно известны своим стремлением к развитию карьеры и работе над собой, тогда как представители поколения Z проявляют склонность к более гибким рабочим режимам и сосредоточению на балансе между работой и личной жизнью. Оба поколения активно пользуются технологиями и оказывают большое влияние на культурные и социальные тренды, но они различаются в своих подходах к коммуникации и работе. Как поколение Z меняет рынок труда, читайте в материале.

Разница между миллениалами и поколением Z

Как отмечает Pew Research Center, поколение Z во многом отличается от предыдущих поколений, но во многом похоже на поколение миллениалов. Представители поколения Z находятся на пути к тому, чтобы стать самым образованным поколением. Они также являются цифровыми "аборигенами", почти или совсем не знающими о мире, которым он существовал до смартфонов.

Поколение миллионалов (поколение Y) – это люди, родившиеся примерно между 1981 и 1996 годами. Это поколение, выросшее в эпоху стремительного развития технологий и Интернета. Поколение Z (зуммеры) – это группа людей, обычно родившихся между середины 1990-х и начала 2010-х годов. Они являются следующим поколением после миллионалов (поколения Y) и обычно вырастают в среде, где технологии, особенно интернет, уже стали общедоступными. Поколение Z известно своей высокой технологической грамотностью, цифровыми навыками и способностью к мультитаскингу. Они также отличаются от предыдущих поколений в своих ценностях, представлениях о работе и взаимосвязях. Кто такие миллениалы и представители поколения Z (Приховати)

По словам HR-экспертки, владелицы Агентства TalentMatch Наталии Слинько, разница между поколениями действительно существует. Она состоит в том, что молодые люди, родившиеся во время технологической революции, иначе воспринимают мир и меньше прилагают усилия, чтобы добиться результатов.

Если старшее поколение достигало цели благодаря кропотливой работе, то молодое поколение добивается результатов благодаря тому, что у них более развиты цифровые навыки. Это плюс, чтобы получать быстрые результаты. Также у них есть умение добиваться результатов не бросая эту цель, сталкиваясь с первыми препятствиями. Но критическое мышление у поколения Z очень сложно развивается. Однако из каждого правила всегда есть исключение. Наталья Слинько HR-экспертка, владелица Агентства TalentMatch

Она добавила, что при общении с кандидатами или сотрудниками поколения Z есть сложность в том, что разница в мышлении влияет на взаимопонимание между поколениями. Например, благодаря усилиям, которые милленниалы вкладывали раньше, они могут легко находить информацию, быть активными и уже достигли определенных результатов и наработали опыт, который давался им нелегко. Зуммерам все это дается легче, из-за чего происходит недоразумение.

Собеседница Delo.ua CEO IT-рекрутингового агентства Indigo Екатерина Осадчук рассказала, что поколение Z выросло в эпоху смартфонов и социальных сетей, что может привести к сокращению навыков межличностного общения и восприятию необходимости непосредственного взаимодействия. Также их иногда критикуют за отсутствие терпения и желание получить быстрые результаты.

В то же время поколение Z может привнести свежие идеи и инновационные подходы, способствуя развитию стартап-экосистемы.

По данным The Economist во всем мире около 2 миллиардов человек родились в период с 1997 по 2012 год, которые являются частью поколения Z. В США и Британии эта группа составляет пятую часть населения, соревнуясь с долей бэби-бумеров, а в Индии и Нигерии молодых гораздо больше, чем пожилых. Для каждого поколения существует простая история: например, на беби-бумеров повлиял послевоенный период, а на миллениалов – финансовый кризис 2007-2009 годов.

Благодаря росту и распространению технологий молодые люди в развивающихся странах живут значительно лучше, чем их родители. Они больше зарабатывают, имеют крепкое здоровье и хорошее образование. Также те, кто пользуется смартфонами, лучше осведомлены. Кроме того, согласно опросу ООН 2021 года, молодежь в странах с развивающейся экономикой имеет более оптимистичные настроения, чем в богатых странах.

Работающие представители поколения Z, а в США их теперь почти столько же, сколько бумеров, чувствуют себя более уверенно. Это связано с тем, что есть спрос на таких работников, ведь зуммеры приобретают ценные для рынка труда навыки и меняют его. Многие получают научные, инженерные и медицинские степени образования, а гуманитарные науки им не интересны.

HR-экспертка Наталья Слинько отметила, что у миллениалов и зуммеров разный доступ к знаниям. Если первые имели возможность учиться только в ВУЗах благодаря книгам и учителям, когда зуммеры, кроме ВУЗов, открыли для себя еще доступ к знаниям благодаря технологиям, адаптируя этот способ под себя.

Доход зуммеров превышает заработок миллениалов

Многие миллионеры стали совершеннолетними в условиях глобального финансового кризиса. Тогда они чувствовали себя так неуверенно, что боялись просить о повышении зарплаты.

Заработная плата представителей поколения Z растет гораздо быстрее, чем у старших работников, а уровень безработицы среди молодежи в богатых странах мира находится на самом низком уровне за последние десятилетия.

В США средний доход зуммера после налогообложения в реальном выражении значительно превышает доход миллениала или поколения X того же возраста. Кроме того, зуммеры могут и умеют экономить большую часть своего дохода.

В Украине, согласно исследованию компании Gradus Research, полномасштабная война изменила поведение разных поколений, которое отличается от глобального рынка. Так, из категорий, на которых экономят украинские потребители, поколения Х и миллениалы чаще всего выбирают развлечения и отдых, еду вне дома, одежду и обувь. В список сокращения расходов зуммеров также попадают развлечения, одежда и обувь, но представители младшего из исследуемых поколений склонны экономить на них в гораздо меньшей степени.

Подобное потребительское поведение объясняется в том числе и тем, что зуммеры не готовы откладывать жизнь на потом, а хотят жить здесь и сейчас. Такую позицию декларируют 73% респондентов поколения Z.

В то время как преобладающее большинство иксов (77%) и миллениалов (72%) убеждены, что сейчас не время для нерациональных покупок, и лучше сосредоточиться на сохранении средств.

Важным фактором, влияющим на потребительское поведение украинцев остается высокий уровень усталости и стресса. В этом состоянии потребители принимают большинство решений.

Больше всего склонна к стрессу молодежь — зуммеры оценивают субъективный уровень стресса в 92%. Относительно более низкий, однако все равно высокий уровень стресса также декларируют представители поколения Y (89%). Отсюда и более высокая потребность в личных радостях и удовольствиях для поддержания душевного равновесия, о котором заявляют эти два поколения.

Талантливое поколение

Родившиеся между 1997 и 2012 годами зуммеры обладают цифровой грамотностью, приносят свежий взгляд и проявляют особую устойчивость, вырастая во время пандемии и большой рецессии, говорится в исследовании Linkedin. Так, поколение Z, которое акцентирует внимание на ценности, вовлеченность и прозрачность, очень важны для бизнеса. В свою очередь, организации должны научиться использовать потенциал этого поколения для найма и удержания талантливой группы молодых профессионалов.

Так что трудоустройство и удержание талантов поколения Z является наиболее актуальным вызовом для рекрутеров в течение следующих пяти лет, отмечают эксперты. Зарплата важна для молодого поколения, однако они менее мотивированы только деньгами, чем другие поколения, поэтому организациям нужно им предложить нечто большее, чтобы привлечь их внимание.

Молодое поколение более требовательно к условиям работы. То есть если раньше основным фактором мотивации была материальная составляющая, то сегодня не менее важна и нематериальная: коллектив, ценности компании, общая атмосфера в компании. Такие люди более склонны менять работу, если им что-нибудь не нравится. Людмила Черноморец Заместитель генерального директора "ЭКО маркет" по управлению персонала

Она добавила, что представители этого поколения действительно более креативны, ведь сформировались как личности в открытом обществе. Конечно, есть некоторые моменты, связанные с более тяжелой адаптацией в иерархические структуры. Однако со всем этим можно работать.

Вырастая в мире технологий, многие из них меньше терпят долгие процессы найма. Но любые препятствия по найму молодых работников следует преодолеть, поскольку поколение Z готовится обогнать бэби-бумеров на рабочем месте уже в этом году.

По словам CEO IT-рекрутингового агентства Indigo Екатерина Осадчук, это поколение часто ищет гибкость в рабочем процессе, что может создать вызовы для компаний или позиций, где требуется строгая дисциплина и конкретный график.

Представители поколения Z иногда могут быть склонны к частым сменам работы в поисках идеальных условий или лучших предложений, что усложняет строительство долгосрочных отношений с работодателями. Екатерина Осадчук CEO IT-рекрутингового агентства Indigo

Однако, как отмечает Осадчук, предоставление возможностей для гибкого графика и удаленной работы может значительно повысить привлекательность компании для молодых специалистов, которые ценят баланс между работой и личной жизнью.

Согласно исследованию Gallup, многие сотрудники стремятся к гибкости, но для тех, кто только начинает свою карьеру, это может стать ловушкой. Ведь молодые сотрудники могут не отдавать себе отчет в ценности обеда с коллегами, получении отзывов или просто участии в дополнительных проектах.

Чтобы добиться успеха, молодым работникам нужно работать вместе с опытными коллегами, наставниками и тренерами. Они также должны быть знакомы с другими отделами организации. Возможно, они приходят на работу с узким представлением об "успехе", и эти взаимодействия на работе могут предоставить новые перспективы, о возможности которых они даже не подозревают.

В то же время, простое пребывание в офисе не гарантирует развития. Организациям и менеджерам необходимо внимательно формировать опыт, который поможет новым сотрудникам добиться успеха в долгосрочной перспективе. Для этого кому-то может понадобиться год или два, чтобы полностью освоить свою роль, особенно сотрудникам в начале своей карьеры.

Желания поколения Z в 2024 году

2024 будет непростым для подростков и молодежи, поскольку сохранять юношеский оптимизм, несмотря на все кризисы, становится все сложнее, считает исследователь и тренер по лидерству молодежи Саймон Шнетцер.

Он выделил самые распространенные желания поколения Z относительно своего профессионального будущего в 2024 году на глобальном рынке труда, в частности:

Заработать больше денег.

Чтобы работа доставляла удовольствие.

Иметь работу, которая не испортит человека.

Иметь работу, которая обеспечит безопасность.

Чтобы работа была совместима с семьей и личной жизнью.

Иметь хорошие отношения с коллегами и начальством.

Иметь свободу принимать свои решения.

Получить хорошие возможности для дальнейшего обучения.

Достичь профессиональных успехов и продолжить карьеру.

Зуммеры в Украине

По словам Екатерины Осадчук, война в Украине повлекла за собой значительную миграцию молодежи, включая представителей поколения Z, что может привести к дефициту молодых специалистов в определенных секторах внутреннего рынка.

Соответственно, это приведет к большему давлению на работодателей относительно изменения своей культуры и подходов в работе, которые будут более привлекательными для этого поколения.

Учитывая социально ориентированные настроения поколения Z в Украине, работодателям следует ожидать более высоких требований к корпоративной этике и социальной ответственности как ключевых факторов для их лояльности и привлечения. Екатерина Осадчук CEO IT-рекрутингового агентства Indigo

В целом представители этого поколения быстро учатся, адаптируются, активно генерируют идеи, говорит заместитель генерального директора "ЭКО маркет" по управлению персонала Людмила Черноморец. Это позволяет работодателю получать действительно качественного специалиста, невзирая на его молодой возраст. Главное – найти правильный подход.