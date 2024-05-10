Генерують ідеї, прагнуть гнучкості та вміють заробляти: як покоління Z змінює ринок праці

Покоління Z та міленіалів виявляють цікаві відмінності та схожості у своїх цінностях та звичках. Міленіалі зазвичай відомі своїм прагненням до розвитку кар'єри та роботи над собою, тоді як представники покоління Z виявляють схильність до більш гнучких робочих режимів та зосередження на балансі між роботою та особистим життям. Обидва покоління активно користуються технологіями та мають великий вплив на культурні та соціальні тренди, але вони різняться у своїх підходах до комунікації та відношенню до роботи. Як покоління Z змінює ринок праці, читайте у матеріалі.

Різнниця між міленіалами і поколінням Z

Як зазначає Pew Research Center покоління Z багато в чому відрізняється від попередніх поколінь, але багато в чому схоже на покоління мілленіалів. Представники покоління Z перебувають на шляху до того, щоб стати найосвіченішим поколінням. Вони також є цифровими "аборигенами", які майже або зовсім не знають про світ, яким він існував до смартфонів.

Покоління мільеніалів (покоління Y) - це люди, які народилися приблизно між 1981 і 1996 роками. Це покоління, яке виросло в епоху стрімкого розвитку технологій і Інтернету. Покоління Z (зумери) - це група людей, які зазвичай народилися між середини 1990-х і початку 2010-х років. Вони є наступним поколінням після мільеніалів (покоління Y) і зазвичай вони виростають в середовищі, де технології, особливо інтернет, вже стали загальнодоступними. Покоління Z відоме своєю високою технологічною грамотністю, цифровими навичками і здатністю до мультитаскінгу. Вони також відрізняються від попередніх поколінь у своїх цінностях, уявленнях про роботу та взаємозв'язках. Хто такі міленіали і представники покоління Z (Приховати)

За словами HR-експертки, власниці Агенції TalentMatch Наталії Слинько, різниця між поколіннями дійсно існує. Вона є в тому, що молоді люди, які народилися під час технологічної революції, інакше сприймають світ і менше докладають зусиль, щоб досягти результатів.

Якщо старше покоління досягало мети завдяки кропіткої роботі, то молоде покоління досягає результатів завдяки тому, що в них більш розвинені цифрові навички. Це є плюсом, щоб отримувати швидкі результати. Також у них є вміння досягати результатів не кидаючи цю мету, стикаючись з першими перепонами. Але критичне мислення у покоління Z дуже складно розвивається. Проте з кожного правила завжди є виключення. Наталія Слинько HR-експертка, власниця Агенції TalentMatch

Вона додала, що під час спілкування з кандидатами або співробітниками покоління Z є складність в тому, що різниця в мисленні впливає на порозуміння між поколіннями. Наприклад, завдяки зусиллям, які міленіали вкладали раніше, зараз вони можуть легко знаходити інформацію, бути активними і вже досягли певних результатів та напрацювали досвід, що давалося їм не легко. То зумерам все це дається легше, через що відбувається непорозуміння.

Співрозмовниця Delo.ua CEO IT-рекрутингового агентства Indigo Катерина Осадчук розповіла, що покоління Z виросло в епоху смартфонів і соціальних мереж, що може призвести до скорочення навичок міжособистісного спілкування та сприйняття необхідності безпосередньої взаємодії. Також їх іноді критикують за відсутність терпіння та бажання мати швидкі результати.

Водночас, покоління Z може привнести свіжі ідеї та інноваційні підходи, сприяючи розвитку стартап-екосистеми.

За даними The Economist у всьому світі близько 2 мільярдів людей народилися в період з 1997 по 2012 рік, які є частиною покоління Z. В США та Британії ця група становить п'яту частину населення, змагаючись із часткою бебі-бумерів, а в Індії та Нігерії молодих набагато більше, ніж літніх. Для кожного покоління існує проста історія: наприклад, на бумерів вплинув повоєнний період, а на міленіалів - фінансова криза 2007-2009 років.

Завдяки росту та поширенню технологій молоді люди у країнах, які розвиваються, живуть значно краще, ніж їхні батьки. Вони більше заробляють, мають міцне здоров'я та гарну освіту. Також ті, хто користується смартфонами, краще інформовані. Крім того, згідно з опитуванням ООН 2021 року, молодь у країнах з економікою, яка розвивається, має більш оптимістичні настрої, ніж у багатих країнах.

Представники покоління Z, які працюють, а в США їх тепер майже стільки ж, скільки бумерів, відчувають себе більш упевненіше. Це пов'язано з тим, що є попит на таких працівників, адже зумери набувають цінні для ринку праці навички та змінюють його. Багато з них здобувають наукові, інженерні та медичні ступені освіти, а гуманітарні науки їм не цікаві.

HR-експертка Наталія Слинько зазначила, що у міленіалів і зумерів різний доступ до знань. Якщо перші мали можливість навчатися лише у ВУЗах завдяки книгам і вчителям, коли зумери, крім ВУЗів, відкрили для себе ще доступ до знань завдяки технологіям, адаптуючи цей спосіб під себе.

Дохід зумерів перевищує заробіток міленіалів

Багато міленіалів стали повнолітніми в умовах глобальної фінансової кризи. Тоді вони почували себе настільки невпевнено, що боялися просити про підвищення зарплати.

Заробітна плата представників покоління Z зростає набагато швидше, ніж у старших працівників, а рівень безробіття серед молоді у багатих країнах світу перебуває на найнижчому рівні за останні десятиліття.

В США середній дохід зумера після оподаткування в реальному вираженні значно перевищує дохід мілленіала чи покоління X того ж віку. Крім того, зумери можуть і вміють заощаджувати більшу частину свого доходу.

В Україні, згідно з дослідженням компанії Gradus Research, повномасштабна війна змінила поведінку різних поколінь, яка відрізняється від глобального ринку. Так, з поміж категорій, на яких економлять українські споживачі, покоління Х та міленіали найчастіше обирають розваги та відпочинок, їжу поза домом, одяг і взуття. До списку скорочення витрат зумерів також потрапляють розваги, одяг та взуття, але представники наймолодшого з досліджуваних поколінь схильні економити на них у значно меншій мірі.

Подібна споживча поведінка пояснюється в тому числі і тим, що зумери не готові відкладати життя на потім, а хочуть жити тут і зараз. Таку позицію декларують 73% респондентів з покоління Z.

Тоді як переважна більшість іксів (77%) та міленіалів (72%) переконані, що зараз не час для нераціональних покупок, і краще зосередитися на збереженні коштів.

Важливим фактором, що впливає на споживчу поведінку українців, залишається високий рівень втоми та стресу. У цьому стані споживачі приймають більшість рішень.

Найбільше стресує молодь — зумери оцінюють суб’єктивний рівень стресу у 92%. Відносно нижчий, проте все одно високий рівень стресу також декларують представники покоління Y (89%). Звідси і вища потреба в особистих радощах і задоволеннях для підтримки душевної рівноваги, про яку заявляють ці два покоління.

Талановите покоління

Народжені між 1997 і 2012 роками зумери володіють технологічною грамотністю, приносять свіжий погляд та виявляють особливу стійкість, виростаючи під час пандемії та великої рецесії, йдеться в дослідженні Linkedin. Так, покоління Z, яке акцентує увагу на цінності, залученість та прозорість є дуже важливими для бізнесу. В свою чергу організації повинні навчитися використовувати потенціал цього покоління для найму та утримання талановитої групи молодих професіоналів.

Тож працевлаштування та утримання талантів покоління Z є найбільш актуальним викликом для рекрутерів протягом наступних п'яти років, зазначають експерти. Зарплата важлива для молодого покоління, однак вони менше мотивовані лише грошима, ніж інші покоління, тому організаціям потрібно їм запропонувати щось більше, щоб привернути їх увагу.

Молоде покоління більш вимогливе до умов роботи. Тобто якщо раніше основним фактором мотивації була матеріальна складова, то сьогодні не менш важливим є і нематеріальна: колектив, цінності компанії, загальна атмосфера в компанії. Такі люди більш схильні міняти роботу, якщо їм щось не подобається. Людмила Чорноморець Заступниця генерального директора "ЕКО маркет" з управління персоналу

Вона додала, що представники цього покоління справді більш креативні, адже сформувались як особистості у відкритому суспільстві. Звичайно, є деякі моменти, пов’язані з важчою адаптацією в ієрархічні структури. Проте з усім цим можна працювати.

Виростаючи в світі технологій, багато з них менше терплять довгі процеси найму. Але будь-які перешкоди щодо найму молодих працівників варто подолати, оскільки покоління Z готується обігнати бебі-бумерів на робочому місці вже цього року.

За словами CEO IT-рекрутингового агентства Indigo Катерина Осадчук, це покоління часто шукає гнучкість у робочому процесі, що може створити виклики для компаній чи позицій, де потрібна строга дисципліна та конкретний графік.

Представники покоління Z іноді можуть бути схильні до частих змін роботи в пошуках ідеальних умов або кращих пропозицій, що ускладнює будівництво довгострокових відносин з роботодавцями. Катерина Осадчук CEO IT-рекрутингового агентства Indigo

Проте, як зазначає Осадчук, надання можливостей для гнучкого графіка та віддаленої роботи можуть значно підвищити привабливість компанії для молодих фахівців, які цінують баланс між роботою та особистим життям.

Згідно з дослідженням Gallup, багато співробітників прагнуть гнучкості, але для тих, хто тільки починає свою кар'єру, це може стати пасткою. Адже молоді співробітники можуть не усвідомлювати цінність обіду з колегами, отримання відгуків або просто участі в додаткових проєктах.

Щоб домогтися успіху, молодим працівникам необхідно працювати разом з досвідченими колегами, наставниками і тренерами. Вони також мають бути знайомі з іншими відділами в організації. Можливо, вони приходять на роботу з вузьким уявленням про "успіх", і ці взаємодії на роботі можуть надати нові перспективи, про можливість яких вони навіть не підозрюють.

Водночас просте перебування в офісі не гарантує розвитку. Організаціям і менеджерам необхідно уважно формувати досвід, який допоможе новим співробітникам досягти успіху в довгостроковій перспективі. Для цього комусь може знадобитися рік або два, щоб повністю освоїти свою роль, особливо співробітникам на початку своєї кар'єри.

Бажання покоління Z у 2024 році

2024 рік буде непростим для підлітків і молоді, оскільки зберігати юнацький оптимізм, незважаючи на всі кризи, стає дедалі складніше, вважає дослідник та тренер з лідерства молоді Саймон Шнетцер.

Він виділив найпоширеніші бажання покоління Z щодо свого професійного майбутнього у 2024 році на глобальному ринку праці, зокрема це:

Заробити більше грошей.

Щоб робота приносила задоволення.

Мати роботу, яка не зіпсує людину.

Мати роботу, яка забезпечить безпеку.

Щоб робота була сумісна з сім'єю та особистим життям.

Мати хороші стосунки з колегами та начальством.

Мати свободу ухвалювати власні рішення.

Отримати хороші можливості для подальшого навчання.

Досягти професійних успіхів і продовжити кар'єру.

Зумери в Україні

За словами Катерини Осадчук, війна в Україні спричинила значну міграцію молоді, включно з представниками покоління Z, що може призвести до дефіциту молодих фахівців у певних секторах внутрішнього ринку.

Відповідно це спричинить більший тиск на роботодавців щодо зміни своєї культури та підходів в роботі, які будуть більш привабливими для цього покоління.

Враховуючи соціально орієнтовані настрої покоління Z в Україні, роботодавцям слід очікувати вищих вимог до корпоративної етики та соціальної відповідальності, як ключових факторів для їхньої лояльності та залучення. Катерина Осадчук CEO IT-рекрутингового агентства Indigo

Загалом представники цього покоління швидко вчаться, адаптуються, активно генерують ідеї, каже заступниця генерального директора "ЕКО маркет" з управління персоналу Людмила Чорноморець. Це дозволяє роботодавцю отримувати справді якісного фахівця, попри його молодий вік. Головне – знайти правильний підхід.