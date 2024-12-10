Вибір подарунків за допомогою ШІ, святкування вдома та підтримка ЗСУ: яким буде підхід до шопінгу та святкування Різдва і Нового року серед різних поколінь

Традиційно компанія “Делойт” Україна дослідила тенденції різдвяно-новорічного шопінгу. Цього року аналітики дізнались, коли українці будуть святкувати Різдво, які товари купують, як будуть здійснювати шопінг — онлайн чи офлайн. Також результати дослідження показали, чи планують українці використовувати штучний інтелект для вибору подарунків та пошуку знижок, що відкриває нові горизонти для ритейлерів в умовах технологічних змін. Крім того, дослідження показало, чи є різниця у підході до святкування Різдва та Нового року серед різних поколінь.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Компанія "Делойт" Україна провела опитування серед понад 1000 українців, щоб дослідити настрої споживачів щодо різдвяно-новорічного шопінгу. Так, 65% опитаних розпочали різдвяно-новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Минулого року цей показник був на відмітці 59%.

Святкуватимуть Різдво лише 25 грудня планують 53% респондентів, а 28% святкуватимуть двічі (25 грудня та 7 січня). Лише 13% респондентів повідомили, що святкуватимуть Різдво 7 січня.

Цього року 54% респондентів зазначили, що планують організувати святкування вдома.

Тенденції святкового шопінгу у 2024 році

Купівельна спроможність

Основною причиною відмови від різдвяно-новорічного шопінгу є обмежені фінансові можливості. Крім того:

45% респондентів витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж Різдва.

35% витратять однаковий бюджет на обидва свята, а 21% — більше на Різдво.

для 57% респондентів бюджет на свята становить від 1 000 до 5 000 грн. Цей показник залишився незмінним порівняно з минулим роком. Для порівняння: згідно з даними дослідження Gallup, американські споживачі планують витратити на різдвяні подарунки більше $1000.

69% респондентів не планують використовувати кредитні кошти для святкових покупок.

Найпопулярніші товари та онлайн-шопінг

Результати опитування показали, що 85% українців купуватимуть різдвяно-новорічні товари для сім’ї, зокрема:

продукти харчування.

іграшки для дітей.

одяг та взуття.

предмети домашнього вжитку.

алкогольні напої.

У супермаркетах та продуктових магазинах планують купувати товари 66% респондентів. В минулому році їх було 72%.

Офлайн-шопінг переважатиме у великих мережах магазинів. Для онлайн-шопінгу 37% використовуватимуть мобільні застосунки, а 34% — сайти маркетплейсів. Через смартфон покупки планують здійснювати 91% опитаних. Ця цифра незмінна, якщо порівнювати з минулим роком.

Також 83% купуватимуть подарунки для сім’ї з доставкою, а 23% готові використовувати штучний інтелект для пошуку знижок.

Особливості шопінгу

56% цінують можливість розстрочки без додаткових відсотків.

40% готові брати участь у програмі "Національний кешбек".

43% планували купувати під час Чорної п’ятниці чи Кіберпонеділка.

50% замовляють товари в онлайн-кошик для безкоштовної доставки.

Крім того, українці не забувають про благодійність. Так, 52% планують спрямувати частину бюджету на благодійність, а 79% підтримують захисників на передовій.

Споживча поведінка українців за поколіннями

Аналітики "Делойт" Україна дослідили споживчу поведінку різних поколінь. Якщо ви належите до українського покоління зумерів, то під час здійснення різдвяного та новорічного шопінгу, ймовірно:

віддасте перевагу сайтам маркетплейсів.

﻿﻿придбаєте товари за рекомендаціями блогерів та інфлюенсерів.

﻿﻿відвідаєте розпродажі у Чорну пʼятницю або Кіберпонеділок.

﻿﻿використаєте штучний інтелект як асистента у виборі подарунків.

﻿﻿витратите велику частку свого бюджету не на святковий стіл, а на одяг, предмети домашнього вжитку, косметику та книги.

Міленіали під час здійснення різдвяного та новорічного шопінгу, ймовірно:

піклуючись про новорічний настрій сімʼї, виберете першочергово товари для близьких та рідних.

﻿﻿пріоритезуєте придбання іграшок для дітей над іншими категоріями витрат.

﻿﻿не довіритесь штучному інтелекту у виборі подарунків.

﻿﻿після спрямування коштів зі святкового бюджету на допомогу ЗСУ віддасте частину на допомогу цивільним особам, які постраждали від війни.

﻿﻿готові ризикнути і замовити дешевший на 20% товар на іноземному сайті, якщо доставка буде безкоштовною і триватиме 15 днів максимум.

Представники покоління Х під час здійснення різдвяно-новорічного шопінгу:

не почнете скуповуватися до Різдва та Нового року до 1 грудня.

﻿﻿відмовитесь від святкування в кафе та ресторанах і залишитесь удома.

﻿﻿віддасте до половини свого святкового бюджету на допомогу ЗСУ.

﻿﻿шукатимете подарунки та новорічні товари в мобільних застосунках та/або на сайтах маркетплейсів.

﻿﻿виберете товари на Різдво та Новий Рік самостійно, не залучаючи до цього штучний інтелект.

Якщо ви належите до українського покоління бебі-бумерів, то під час святкового шопінгу: