Американські споживачі планують витратити понад $1000 на різдвяні подарунки - дослідження

Незважаючи на обережне ставлення споживачів США до покупок, витрати на святковий сезон 2024 можуть зрости майже на 6%.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Згідно з даними дослідження Gallup, святковий сезон 2024 року може стати багатообіцяючим для ритейлерів щодо намірів американських споживачів купувати подарунки. Остання оцінка, отримана в результаті опитування, становить $1012, що більше, ніж $975 у листопаді минулого року.

Нове опитування також виявило, що американці менш консервативні, ніж зазвичай, у тому, як вони характеризують свої витрати.

Другий рік поспіль зростає оцінка витрат після років високої інфляції

На відміну від звичайної інфляції, яка підштовхує очікувані витрати споживачів до зростання, незвично висока інфляція 2021-2022 років могла бути причиною того, що споживачі знизили свої оцінки витрат у листопаді 2022 року порівняно з попереднім роком.

Причини погіршення оцінок споживчих витрат на свята в інші роки, зокрема у 2013, 2016 та 2018 роках, не такі очевидні, але ці погіршені оцінки прогнозували нижчі за середні показники святкових роздрібних продажів, особливо в категорії товарів широкого вжитку, яка найбільше асоціюється з купівлею святкових подарунків.

Згідно з даними Національної федерації роздрібної торгівлі, продажі на свята зазвичай зростають з року в рік, збільшуючись в середньому на 4% з 2000 року. У сильні роки, такі як 2004, 2005, 2020 і 2021, продажі зростали на 6% і більше, а в слабкі роки - на 2% і менше, включаючи від'ємне зростання продажів у 2008 році і зростання лише на 0,2% у 2009 році.

Аналіз Gallup історичного взаємозв'язку між намірами американців витрачати гроші на свята в листопаді кожного року і фактичними святковими роздрібними продажами свідчить про те, що цього року святкові продажі, швидше за все, зростуть на величину, вищу за середню, близько 5%.

До груп з найвищими показниками святкових витрат належать американці з вищими доходами, батьки дітей до 18 років та республіканці, які мають намір витратити на подарунки понад $1200. Ці оцінки перевищують $1300, якщо обмежитися лише тими, хто планує купувати подарунки.

Американці менш схильні показувати свої витрати як обережні

Незначна більшість американців (55%) витратять на подарунки приблизно стільки ж, тоді як більша частка каже, що витратять менше (23%), а не більше (19%). Однак ця різниця в чотири відсоткові пункти є найменшою, яку Gallup фіксував у листопаді з 2000 року.

У Gallup припускають, що витрати на святковий сезон 2024 року можуть зрости майже на 6%.

Із низькою інфляцією на рівні менше 3%, завершенням невизначеності президентських виборів і покращенням економічних перспектив, американські споживачі здаються готовими витрачати більше на святкові подарунки цього року. Ентузіазм, який вони продемонстрували у жовтні, залишається стійким і в листопаді, що свідчить про їхню схильність до більш щедрих витрат упродовж святкового сезону.