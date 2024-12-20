Як українці відзначатимуть зимові свята та чи даруватимуть подарунки - опитування

21% українців не святкуватимуть ані Різдво, ані Новий рік. 19% опитаних не планують дарувати подарунки .

Про це повідомляє Rakuten Viber, який запитав українців, чи відзначатимуть вони зимові свята цього року та чи даруватимуть подарунки.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

21% українців не планують відзначати зимові свята

Результати опитування показали, що 60% українців святкуватимуть і Різдво, і Новий рік, а от 21% українців не планують відзначати зимові свята взагалі.

Ще 13% респондентів святкуватимуть лише Різдво: з них 4% відзначатимуть 7 січня, і 9% — 25 грудня. На питання “Які зимові свята ви плануєте відзначати?” відповіді розподілилися наступним чином:

Святкуватиму і Різдво, і Новий рік — 60%;

Не планую святкувати взагалі — 21%;

Святкуватиму лише Різдво 25 грудня — 9%;

Святкуватиму лише Новий рік — 6%;

Святкуватиму лише Різдво 7 січня — 4%.

Чи даруватимуть українці подарунки

Також в українців запитали, чи даруватимуть вони подарунки на зимові свята цього року. Аналогічне опитування проводилось і у 2022-2023 роках. 81% українців даруватимуть подарунки у 2024 році: це майже стільки ж, як і у 2022 і 2023 роках. Серед них 45% даруватимуть як завжди, а 21% — планують подарунки тільки для дітей.

Тож, як змінювалися відповіді на запитання “Чи плануєте дарувати подарунки на зимові свята цьогоріч?” протягом 2022-2024 років:

Звісно! Даруватиму як завжди, у житті має бути свято — 45% (37 % у 2023, 47 % у 2022);

Цьогоріч куплю подарунки тільки для дітей — 21% (23 % у 2023, 19 % у 2022);

Даруватиму щось менше, але символічне та приємне — 15% (16% у 2023, 15% у 2022);

Цьогоріч не дарую подарунки. Буду це робити вже після перемоги — 11% (18% у 2023, 14% у 2022);

Не даруватиму. Усі заощаджені кошти задоначу фондам або на ЗСУ, щоб наближати перемогу — 8% (6% у 2023, 5% у 2022).

Нагадаємо, за підрахунками економістів, традиційна різдвяна вечеря в Україні у 2024 році коштуватиме 1365 грн, що на 41% дорожче, ніж минулорічні 970 грн.

Вартість бюджетного новорічного столу з традиційними святковими стравами для української сім’ї з чотирьох осіб зросте майже на чверть та обійдеться у 3594 гривень. Українцям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 739 грн.