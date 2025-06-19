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Компенсации 15% за украинскую технику: государство выплатит предприятиям 5 млн грн за май

техника
14 предпринимателей получат компенсацию

Минэкономики выплатит 5 млн грн компенсаций 14 предприятиям за приобретение в мае украинской промышленной техники и оборудования в рамках программы возмещения 15% стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы.

Кто и за что получит компенсацию от государства

Среди приобретенного оборудования — лифты, различные типы полуприцепов, тракторные прицепы и солнечные электростанции.

С начала нового этапа программы, стартовавшего в декабре, украинские предприниматели уже закупили оборудование более чем на 300 млн грн. Объемы компенсаций, предоставленных государством за этот период, составляют около 45 млн грн. Это способствует обновлению производственных мощностей бизнеса с меньшими затратами и обеспечивает стабильный заказ для украинских производителей.

Правительство также выделило дополнительные 200 млн. грн. на следующие этапы программы, что создает дополнительные возможности как для поставщиков техники, так и для предпринимателей.

Частичную компенсацию получат покупатели промышленной техники, приобретенной у украинских производителей:

  • пассажирских лифтов – "Карат-Лифткомплект" и "Завод Евроформат";
  • полуприцепов-цистерн – "Эверласт";
  • полуприцепов – "Транс-Авто-Д", "Змиев-Транс" и "Завод Кобзаренко";
  • тракторных прицепов – "Завод Кобзаренко";
  • солнечных электростанций – "Тер Сан Энерджи".

Наибольшие суммы компенсаций получили предприниматели из следующих регионов:

  • Сумская область – 1,59 млн грн.
  • Львовская область – 0,65 млн грн.
  • Хмельницкая область – 0,59 млн грн.
  • Тернопольская область – 0,52 млн грн.
  • Полтавская область – 0,49 млн грн.

Денежные средства будут зачислены на счета покупателей в банках, через которые они приобрели технику и подали заявки. Среди них Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Прокредит Банк и Полтава-банк.

В общей сложности к участию в программе присоединились 25 украинских банков.

О программе

Программа частичной компенсации 15% стоимости (без НДС) на украинскую промышленную технику и оборудование действует с сентября 2024 г. в рамках инициативы "Зроблено в Україні".

Она направлена на поддержку национальных производителей и охватывает продукцию с уровнем локализации не менее 40%, входящую в список, утвержденный Министерством экономики.

По состоянию на июнь 2025 года в этот список входит более 560 позиций от 26 украинских производителей.

Чтобы получить компенсацию, необходимо:

  1. Приобрести технику по соответствующему перечню через уполномоченный банк.
  2. Подать в банк заявление, копию платежного документа и акт приемки-передачи.
  3. После согласования получить 15% компенсации стоимости без учета НДС.

О программе, которая предусматривает кэшбек в размере 15% на приобретение техники, можно подробно ознакомиться в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько