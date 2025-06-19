Компенсації 15% за українську техніку: держава виплатить підприємствам 5 млн грн за травень

Мінекономіки виплатить 5 млн грн компенсацій 14 підприємствам за придбання у травні української промислової техніки й обладнання в межах програми відшкодування 15% вартості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Хто і за що отримає компенсацію від держави

Серед придбаного обладнання — ліфти, різні типи напівпричепів, тракторні причепи та сонячні електростанції. Загалом було придбано 15 одиниць техніки на суму 33,4 млн грн (без ПДВ), з яких 15% держава компенсує у межах програми.

Із початку нового етапу програми, що стартував у грудні, українські підприємці вже закупили обладнання на понад 300 млн грн. Обсяги компенсацій, наданих державою за цей період, становлять майже 45 млн грн. Це сприяє оновленню виробничих потужностей бізнесу з меншими витратами та забезпечує стабільні замовлення для українських виробників.

Уряд також виділив додаткові 200 млн грн на наступні етапи програми, що створює додаткові можливості як для постачальників техніки, так і для підприємців.

Часткову компенсацію отримають покупці промислової техніки, придбаної у таких українських виробників:

пасажирських ліфтів – "Карат-Ліфткомплект» та «Завод Євроформат";

напівпричепів-цистерн – "Еверласт";

напівпричепів – "Транс-Авто-Д", "Зміїв-Транс" та "Завод Кобзаренка";

тракторних причепів – "Завод Кобзаренка";

сонячних електростанцій – "Тер Сан Енерджі".

Найбільші суми компенсацій отримали підприємці з таких регіонів:

Сумська область – 1,59 млн грн.

Львівська область – 0,65 млн грн.

Хмельницька область – 0,59 млн грн.

Тернопільська область – 0,52 млн грн.

Полтавська область – 0,49 млн грн.

Кошти будуть зараховані на рахунки покупців у банках, через які вони придбали техніку та подали заявки. Серед них — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Прокредит Банк і Полтава-банк.

Загалом до участі в програмі долучилися 25 українських банків.

Про програму

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) на українську промислову техніку та обладнання діє з вересня 2024 року в межах ініціативи "Зроблено в Україні".

Вона спрямована на підтримку національних виробників і охоплює продукцію з рівнем локалізації не менше 40%, яка входить до переліку, затвердженого Міністерством економіки.

Станом на червень 2025 року до цього переліку входить понад 560 позицій від 26 українських виробників.

Щоб отримати компенсацію, необхідно:

Придбати техніку з відповідного переліку через уповноважений банк. Подати до банку заяву, копію платіжного документа та акт приймання-передачі. Після погодження отримати 15% компенсації вартості без урахування ПДВ.

Про програму, яка передбачає кешбек у розмірі 15% на придбання техніки можна детально ознайомитись в матеріалі Delo.ua.