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Компенсації 15% за українську техніку: держава виплатить підприємствам 5 млн грн за травень
Мінекономіки виплатить 5 млн грн компенсацій 14 підприємствам за придбання у травні української промислової техніки й обладнання в межах програми відшкодування 15% вартості.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.
Хто і за що отримає компенсацію від держави
Серед придбаного обладнання — ліфти, різні типи напівпричепів, тракторні причепи та сонячні електростанції. Загалом було придбано 15 одиниць техніки на суму 33,4 млн грн (без ПДВ), з яких 15% держава компенсує у межах програми.
Із початку нового етапу програми, що стартував у грудні, українські підприємці вже закупили обладнання на понад 300 млн грн. Обсяги компенсацій, наданих державою за цей період, становлять майже 45 млн грн. Це сприяє оновленню виробничих потужностей бізнесу з меншими витратами та забезпечує стабільні замовлення для українських виробників.
Уряд також виділив додаткові 200 млн грн на наступні етапи програми, що створює додаткові можливості як для постачальників техніки, так і для підприємців.
Часткову компенсацію отримають покупці промислової техніки, придбаної у таких українських виробників:
- пасажирських ліфтів – "Карат-Ліфткомплект» та «Завод Євроформат";
- напівпричепів-цистерн – "Еверласт";
- напівпричепів – "Транс-Авто-Д", "Зміїв-Транс" та "Завод Кобзаренка";
- тракторних причепів – "Завод Кобзаренка";
- сонячних електростанцій – "Тер Сан Енерджі".
Найбільші суми компенсацій отримали підприємці з таких регіонів:
- Сумська область – 1,59 млн грн.
- Львівська область – 0,65 млн грн.
- Хмельницька область – 0,59 млн грн.
- Тернопільська область – 0,52 млн грн.
- Полтавська область – 0,49 млн грн.
Кошти будуть зараховані на рахунки покупців у банках, через які вони придбали техніку та подали заявки. Серед них — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Прокредит Банк і Полтава-банк.
Загалом до участі в програмі долучилися 25 українських банків.
Про програму
Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) на українську промислову техніку та обладнання діє з вересня 2024 року в межах ініціативи "Зроблено в Україні".
Вона спрямована на підтримку національних виробників і охоплює продукцію з рівнем локалізації не менше 40%, яка входить до переліку, затвердженого Міністерством економіки.
Станом на червень 2025 року до цього переліку входить понад 560 позицій від 26 українських виробників.
Щоб отримати компенсацію, необхідно:
- Придбати техніку з відповідного переліку через уповноважений банк.
- Подати до банку заяву, копію платіжного документа та акт приймання-передачі.
- Після погодження отримати 15% компенсації вартості без урахування ПДВ.
Про програму, яка передбачає кешбек у розмірі 15% на придбання техніки можна детально ознайомитись в матеріалі Delo.ua.