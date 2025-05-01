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Реєстр техніки з державною компенсацією 15% розширено до 563 одиниць
Міністерство економіки втретє від початку 2025 року оновило перелік української колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання, на яку надається державна компенсація у розмірі 15% від вартості (без ПДВ). В оновленому списку — вже 563 найменування від 26 вітчизняних виробників.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Хто увійшов до оновленого списку
До оновленого переліку техніки та обладнання, на яку надається 15% компенсація вартості, додано 43 нові номенклатурні позиції.
Також до участі в програмі долучилися нові українські виробники — ТОВ "Київський машинобудівельний завод" (м. Київ) та ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" (Чернігівська область).
Серед нововведень — тракторні причепи та напівпричепи від "Заводу Кобзаренка" (Сумська обл.), автокрани стрілові від "Київського машинобудівельного заводу", пасажирські ліфти від "Заводу Євроформат" (м. Київ), а також маніпулятори, причепи-самоскиди й контейнеровози від ТОВ "Д ЛАЙТ" (м. Полтава).
До списку також включено пожежну автоцистерну виробництва ТОВ "ПК "Пожмашина".
Що відомо про програму
Програма компенсації 15% від вартості (без ПДВ) енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва розпочалася наприкінці вересня 2024 року.
Для участі в програмі виробники повинні забезпечити рівень локалізації не менше 40%, а техніка має бути включена до затвердженого Міністерством економіки списку. Наразі цей перелік містить близько 140 видів техніки та обладнання.
Для отримання компенсації необхідно придбати техніку через один з уповноважених банків. Після цього потрібно подати заяву на компенсацію разом з копією платіжного документа та актом приймання-передачі. Після схвалення заявки кошти будуть зараховані на ваш рахунок.
Програма часткової компенсації вартості вітчизняної техніки є складовою державної політики "Зроблено в Україні". Її мета — збільшення внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економічної стійкості країни.
У 2024 році держава компенсувала в межах програми підприємцям різних галузей понад 10 млн грн.
Про програму, яка передбачає кешбек у розмірі 15% на придбання техніки можна детально ознайомитись в матеріалі Delo.ua.