Реестр техники с государственной компенсацией 15% расширен до 563 единиц

Министерство экономики третий раз с начала 2025 года обновило перечень украинской колесной, строительной, специальной техники и энергетического оборудования, на которую предоставляется государственная компенсация в размере 15% от стоимости (без НДС). В обновленном списке уже 563 наименования от 26 отечественных производителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кто вошел в обновленный список

В обновленный перечень техники и оборудования, на которую предоставляется 15% компенсация стоимости, добавлены 43 новых номенклатурных позиции.

Также к участию в программе присоединились новые украинские производители – ООО "Киевский машиностроительный завод" (г. Киев) и ООО "Промышленная компания "Пожмашина" (Черниговская область).

Среди нововведений — тракторные прицепы и полуприцепы от "Завода Кобзаренко" (Сумская обл.), автокраны стреловые от "Киевского машиностроительного завода", пассажирские лифты от "Завода Евроформат" (г. Киев), а также манипуляторы, прицепы-самосвалы и контейнеровозы.

В список также включена пожарная автоцистерна производства ООО "ПК "Пожмашина".

Что известно о программе

Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.

Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна быть включена в утвержденный Министерством экономики список. В настоящее время этот список содержит около 140 видов техники и оборудования.

Для получения компенсации нужно приобрести технику через один из уполномоченных банков. После этого следует подать заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи. После одобрения заявки, средства будут зачислены на ваш счет.

Программа частичной компенсации стоимости отечественной техники является составной частью государственной политики "Сделано в Украине". Ее цель – увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны.

В 2024 году государство компенсировало в рамках программы предпринимателям разных отраслей более 10 млн грн.