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"Крышевал черный импорт" электроники: во Львовской области задержали главу таможенного поста
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали руководителя таможенного поста во Львовской области. По материалам дела, это должностное лицо брало взятки с импортеров электронной техники в Украину. В обмен на денежное вознаграждение он помогал бизнесменам избегать процедур растаможки и соответствующих платежей в госбюджет.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, предприниматели завозили из-за границы высокоценной цифровой техники известных брендов без уплаты пошлин. Размер неправомерной выгоды должностного лица составлял 5% или 7% от фактической стоимости товара и зависел от его вида.
Только по одному из задокументированных эпизодов чиновник "пропустил" продукцию более чем на 15 млн грн. Чиновник вносил недостоверные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления. За эту "услугу" он получил 23 тысячи. долларов.
Правоохранители задержали таможенника после получения им всей суммы неправомерной выгоды. В салоне его авто обнаружены наличные деньги, полученные преступным путем.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.
Ранее правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему хищения бюджетных средств в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).