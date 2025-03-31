"Кришував чорний імпорт" електроніки: правоохоронці затримали очільника митного поста

Служба безпеки України та Національна поліція затримали керівника митного поста на Львівщині. За матеріалами справи, цей посадовець брав хабарі з імпортерів електронної техніки в Україну. В обмін на грошову винагороду він допомагав бізнесменам уникати процедури розмитнення та відповідних платежів до держбюджету.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підприємці завозили із-за кордону високовартісної цифрової техніки відомих брендів без сплати мита. Розмір неправомірної вигоди посадовця становив 5% або 7% від фактичної вартості товару і залежав від його виду.

Лише за одним із задокументованих епізодів посадовець "пропустив" продукцію на понад 15 млн грн. Чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення. За цю "послугу" він одержав 23 тис. доларів.

Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди. В салоні його авто виявлено готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

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