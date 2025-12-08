- Категория
Курс валют на 8 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на двенадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.12.2025 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,06 грн (-12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,99 грн (-24 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,58 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,15/42,25
|Евро
|49,15/49,35
|Злотый
|11,55/11,66
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,65/42,35
|48,37/49,37
|11,50/11,70
|Ощадбанк
|41,90/42,50
|48,85/49,60
|11,50/11,80
|ПУМБ
|41,90/42,50
|48,85/49,60
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|41,90/42,50
|48,85/49,60
|11,50/11,80
|Райффайзен
|41,90/42,25
|48,60/49,35
|11,40/11,70
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.