Курс валют на 8 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на двенадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.12.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,06 грн (-12 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,99 грн (-24 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,58 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,15/42,25 Евро 49,15/49,35 Злотый 11,55/11,66

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,65/42,35 48,37/49,37 11,50/11,70 Ощадбанк 41,90/42,50 48,85/49,60 11,50/11,80 ПУМБ 41,90/42,50 48,85/49,60 11,50/11,90 Укргазбанк 41,90/42,50 48,85/49,60 11,50/11,80 Райффайзен 41,90/42,25 48,60/49,35 11,40/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.