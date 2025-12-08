Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

Курс валют на 8 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
НБУ установил официальный курс валют на понедельник / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на двенадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.12.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,06 грн (-12 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,99 грн (-24 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,58 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,15/42,25
Евро 49,15/49,35
Злотый 11,55/11,66

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,65/42,35 48,37/49,37 11,50/11,70
Ощадбанк 41,90/42,50 48,85/49,60 11,50/11,80
ПУМБ 41,90/42,50 48,85/49,60 11,50/11,90
Укргазбанк 41,90/42,50 48,85/49,60 11,50/11,80
Райффайзен 41,90/42,25 48,60/49,35 11,40/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько