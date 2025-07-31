Материальная помощь ко Дню Независимости: кто из киевлян получит выплаты

К 34-й годовщине Независимости Украины в Киеве отдельные категории жителей получат одноразовую адресную материальную помощь. Сумма помощи зависит от категории – от 500 до 1000 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Выплаты для киевлян

Ко Дню Независимости отдельные категории жителей столицы получат одноразовую адресную материальную помощь. Эта инициатива реализуется в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам" и направлена на поддержку самых уязвимых слоев населения.

Материальную помощь получат:

1 000 гривен - лица с инвалидностью I группы, дети с инвалидностью, граждане, ухаживающие за тяжелобольными детьми, дети-сироты, Праведники Бабьего Яра, реабилитированные репрессированные лица и члены их семей, а также родители и родственники погибших срочников.

- лица с инвалидностью I группы, дети с инвалидностью, граждане, ухаживающие за тяжелобольными детьми, дети-сироты, Праведники Бабьего Яра, реабилитированные репрессированные лица и члены их семей, а также родители и родственники погибших срочников. 700 гривен - другие категории лиц с инвалидностью, дети, потерявшие кормильцев, и другие, согласно действующему законодательству.

- другие категории лиц с инвалидностью, дети, потерявшие кормильцев, и другие, согласно действующему законодательству. 500 гривен - малообеспеченные граждане, находящиеся на социальном содержании, лица, которые ухаживают за людьми с психическими расстройствами, а также пенсионеры, не имеющие достаточного стажа для назначения пенсии.

Выплаты будут осуществляться несколькими способами:

на личные банковские счета получателей;

по месту жительства через уполномоченные организации;

на карточные счета владельцев "Карты киевлянина".

Эта поддержка призвана облегчить жизнь тех, кто нуждается в особом внимании со стороны города.

Помощь насчитают один раз, даже если человек принадлежит к нескольким категориям – в большем размере.

В случае смерти лица, которому не было своевременно выплачено пособие, средства может получить член его семьи в соответствии с действующим порядком.

Напомним, в июне Минсоцполитики анонсировало реформу социальных услуг. Вместо содержания социальных заведений предлагается закупать качественные услуги на конкурентном рынке с привлечением частного сектора.