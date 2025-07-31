Матеріальна допомога до Дня Незалежності: хто з киян отримає виплати

До 34-ї річниці Незалежності України у Києві окремі категорії жителів отримають одноразову адресну матеріальну допомогу. Сума допомоги залежить від категорії — від 500 до 1000 гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Виплати для киян

До Дня Незалежності окремі категорії мешканців столиці отримають одноразову адресну матеріальну допомогу. Ця ініціатива реалізується в межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам" і має на меті підтримку найвразливіших верств населення.

Матеріальну допомогу отримають:

1 000 гривень — особи з інвалідністю I групи, діти з інвалідністю, громадяни, які доглядають за тяжкохворими дітьми, діти-сироти, Праведники Бабиного Яру, реабілітовані репресовані особи та члени їхніх родин, а також батьки й родичі загиблих строковиків.

— особи з інвалідністю I групи, діти з інвалідністю, громадяни, які доглядають за тяжкохворими дітьми, діти-сироти, Праведники Бабиного Яру, реабілітовані репресовані особи та члени їхніх родин, а також батьки й родичі загиблих строковиків. 700 гривень — інші категорії осіб з інвалідністю, діти, які втратили годувальників, та інші, згідно з чинним законодавством.

— інші категорії осіб з інвалідністю, діти, які втратили годувальників, та інші, згідно з чинним законодавством. 500 гривень — малозабезпечені громадяни, що перебувають на соціальному утриманні, особи, які доглядають за людьми з психічними розладами, а також пенсіонери, які не мають достатнього стажу для призначення пенсії.

Виплати здійснюватимуться кількома способами:

на особисті банківські рахунки отримувачів;

за місцем проживання через уповноважені організації;

на карткові рахунки власників "Картки киянина".

Ця підтримка покликана полегшити життя тих, хто потребує особливої уваги з боку міста.

Допомогу нарахують один раз, навіть якщо людина належить до кількох категорій – у більшому розмірі. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги.

У разі смерті особи, якій не було вчасно виплачено допомогу, кошти може отримати член її родини відповідно до чинного порядку.

Нагадаємо, у червні Мінсоцполітики анонсувало реформу соціальних послуг. Замість утримання соціальних закладів пропонується закуповувати якісні послуги на конкурентному ринку, із залученням приватного сектору.