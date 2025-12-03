Сейм Латвии сокращает поддержку для украинских беженцев: какие выплаты отменены

Депутаты Сейма Латвии сегодня в окончательном чтении приняли поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, предусматривающих отмену некоторых мер помощи, в частности, единовременной выплаты на начало трудоустройства и поддержки самозанятости.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Delfi .

В этом году поток прибывающих в Латвию украинских жителей остается относительно стабильным — в среднем 500–600 человек в месяц регистрируются для обретения статуса временной защиты, что значительно меньше, чем в первые годы войны.

В то же время в 2025 году заметно возросло количество лиц, которым аннулирован статус временной защиты из-за того, что они не подали заявки на продление разрешения в течение месяца после окончания действия визы или вида на жительство. По состоянию на 1 октября 2025 года в Реестре физических лиц Латвии числилось 31 152 граждан Украины, среди которых 17 167 женщин, 13 985 мужчин и 6 977 несовершеннолетних.

Ситуация украинцев на рынке труда постепенно улучшается: на июнь этого года 9 909 человек были трудоустроены, и с 2022 года стабильно растет как количество трудоустроенных, так и размер их доходов. Для реализации плана мер поддержки в 2025 году правительство выделило 65 млн. евро, а на 2026 год предусмотрено 39,7 млн. евро, из-за чего возникла необходимость пересмотреть перечень доступных услуг и поддержки для украинцев.

В настоящее время государство обеспечивает, что украинцы, начиная работу или будучи самозанятыми, имеют право на единовременную помощь на начало трудоустройства в размере минимальной зарплаты, однако правительство считает, что учитывая интеграцию украинцев в рынок труда и доступность других механизмов поддержки, продолжение этого мероприятия не актуально. При этом украинцы сохраняют полный доступ к услугам Государственного агентства занятости, как и граждане Латвии.

Законодательные изменения также предполагают, что украинцы будут получать скидки на проезд и перевозку багажа на субсидированных региональных маршрутах на тех же условиях, что и другие категории пассажиров, однако отменяется освобождение от доплаты пациента при получении медицинских услуг.

В то же время украинцы сохранят право на государственное медицинское обеспечение в объеме, что предусмотрено для лиц, застрахованных в системе обязательного государственного медицинского страхования. Кроме того, расходы на регистрацию домашних животных и выполнение обязательных ветеринарных требований для украинцев не будут больше покрываться государством.

Заметим, в сентябре 2025 года страны Европейского Союза издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты убегающим от войны гражданам Украины. Это на 49,0% больше, чем в августе 2025 года и самое большое ежемесячное количество новых решений о предоставлении убежища украинцам за 2 года.