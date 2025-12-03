Сейм Латвії скорочує підтримку для українських біженців: які виплати скасовані

Депутати Сейму Латвії сьогодні в остаточному читанні ухвалили поправки до закону про підтримку громадянських мешканців України, які передбачають скасування деяких заходів допомоги, зокрема одноразової виплати на початок працевлаштування та підтримки самозайнятості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Delfi.

Цього року потік українських мешканців, що прибувають до Латвії, залишається відносно стабільним — у середньому 500–600 осіб на місяць реєструються для набуття статусу тимчасового захисту, що значно менше, ніж у перші роки війни.

Водночас у 2025 році помітно зросла кількість осіб, яким анульовано статус тимчасового захисту через те, що вони не подали заявки на продовження дозволу протягом місяця після закінчення дії візи або посвідки на проживання. Станом на 1 жовтня 2025 року в Реєстрі фізичних осіб Латвії значилися 31 152 громадян України, серед яких 17 167 жінок, 13 985 чоловіків і 6 977 неповнолітніх.

Ситуація українців на ринку праці поступово покращується: станом на червень цього року 9 909 осіб були працевлаштовані, і з 2022 року стабільно зростає як кількість працевлаштованих, так і розмір їхніх доходів. Для реалізації плану заходів підтримки у 2025 році уряд виділив 65 млн євро, а на 2026 рік передбачено 39,7 млн євро, через що виникла необхідність переглянути перелік доступних послуг та підтримки для українців.

Наразі держава забезпечує, що українці, починаючи роботу або будучи самозайнятими, мають право на одноразову допомогу на початок працевлаштування у розмірі мінімальної зарплати, проте уряд вважає, що з огляду на інтеграцію українців у ринок праці та доступність інших механізмів підтримки, продовження цього заходу не є актуальним. При цьому українці зберігають повний доступ до послуг Державного агентства зайнятості, як і громадяни Латвії.

Законодавчі зміни також передбачають, що українці отримуватимуть знижки на проїзд та перевезення багажу на субсидованих регіональних маршрутах на тих самих умовах, що й інші категорії пасажирів, проте скасовується звільнення від доплати пацієнта при отриманні медичних послуг.

Водночас українці збережуть право на державне медичне забезпечення в обсязі, що передбачений для осіб, застрахованих у системі обов’язкового державного медичного страхування. Крім того, витрати на реєстрацію домашніх тварин та виконання обов’язкових ветеринарних вимог для українців більше не покриватимуться державою.

Зауважимо, у вересні 2025 року країни Європейського Союзу видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які тікають від війни. Це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року та найбільша щомісячна кількість нових рішень про надання прихистку українцям за 2 роки.