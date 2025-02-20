Серия взрывов в Средиземном море: повреждены три танкера, которые заходили в российские порты

За последний месяц три нефтяных танкера получили повреждения в результате взрывов в Средиземном море, однако причины инцидентов пока неизвестны. Согласно данным судоходного отслеживания, все три танкера ранее заходили в российские порты.

Об этом пишет Reuters.

Последний взрыв произошел 17 февраля на греческом танкере Seajewel, стоявшем на якоре в порту Савона-Вадо на севере Италии. Взрыв пробил корпус судна на один метр ниже ватерлинии, а через 20 минут произошел второй взрыв, не причинивший дополнительных повреждений.

Прокуратура Италии приступила к расследованию этого инцидента.

В конце января еще один танкер, Seacharm, также подвергся взрыву вблизи турецкого порта Джейхан. Третий инцидент произошел в феврале – танкер Grace Ferrum под флагом Либерии был поврежден в районе Ливии, после чего нуждался в спасательной операции. Все три судна недавно заходили в порты России.

Эти взрывы стали первыми схожими инцидентами в центральном Средиземноморье за последние десятилетия. Представители судоходной отрасли выражают обеспокоенность из-за угрозы коммерческому флоту в регионе.

Добавим, 15 декабря 2024 года в акватории Керченского пролива произошла авария двух танкеров РФ — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате раскола корпусов этих судов произошла значительная утечка мазута, что повлекло за собой масштабное загрязнение морской акватории и нанес ущерб окружающей средой более чем на 14 млрд долларов. Однако эта цифра может еще возрасти.