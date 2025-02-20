Серія вибухів у Середземному морі: пошкоджено три танкери, які заходили до російських портів

За останній місяць три нафтові танкери зазнали пошкоджень унаслідок вибухів у Середземному морі, проте причини інцидентів поки що невідомі. Згідно з даними судноплавного відстеження, усі три танкери раніше заходили до російських портів.

Про це пише Reuters.

Останній вибух стався 17 лютого на грецькому танкері Seajewel, який стояв на якорі в порту Савона-Вадо на півночі Італії. Вибух пробив корпус судна на один метр нижче ватерлінії, а через 20 хвилин стався другий вибух, який не спричинив додаткових пошкоджень.

Прокуратура Італії розпочала розслідування цього інциденту.

Наприкінці січня ще один танкер, Seacharm, також зазнав вибуху поблизу турецького порту Джейхан. Третій інцидент стався в лютому – танкер Grace Ferrum під прапором Ліберії був пошкоджений у районі Лівії, після чого потребував рятувальної операції. Усі три судна нещодавно заходили в порти Росії.

Ці вибухи стали першими подібними інцидентами в центральному Середземномор’ї за останні десятиліття. Представники судноплавної галузі висловлюють занепокоєння через загрозу для комерційного флоту в регіоні.

Додамо, 15 грудня 2024 року в акваторії Керченської протоки сталася аварія двох танкерів РФ — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Унаслідок розколу корпусів цих суден стався значний витік мазуту, що спричинив масштабне забруднення морської акваторії та завдав збитків довкіллю на понад 14 млрд доларів. Однак ця цифра може ще зрости.