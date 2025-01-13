Санкційні танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Китаю

Три танкери з майже 2 мільйонами барелів російської нафти сорту ESPO застрягли біля узбережжя провінції Шаньдун у Китаї через санкційні обмеження.

Про це пише Вloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.

Як свідчать дані Kpler, судна Huihai Pacific, Mermar та Olia залишаються завантаженими нафтою в морі, попри попередні плани на розвантаження. Huihai Pacific повинно було прибути в порт Дунцзякоу 15 січня, має на борту близько 770 000 барелів нафти, завантаженої у порту Козьміно ще на початку місяця. Проте корабель змінив курс і залишається в морі.

Mermar, який покинув Козьміно 5 січня з 755 000 барелів нафти, планував дістатися порту Яньтай, але тепер також стоїть біля узбережжя. Olia, завантажена 709 000 барелів ESPO 7 січня, рухалася до того ж порту, але наразі перебуває у Жовтому морі.

Санкційні обмеження та їх наслідки

Ці танкери опинилися серед об'єктів найжорсткіших заходів, спрямованих на експорт російської нафти, які були введені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Особливу увагу привернув сорт ESPO, що користується попитом серед незалежних китайських нафтопереробників.

Минулого тижня оператор портів провінції Шаньдун — компанія Shandong Port Group Co. — закликала припинити допуск санкційних танкерів до причалів для розвантаження. Це рішення, ймовірно, стало частиною тиску з боку Вашингтона, спрямованого на обмеження торгівлі російською нафтою.

Російські танкери залишаються у відкритому морі біля китайського узбережжя, підкреслюючи посилення міжнародного санкційного тиску. Ця ситуація ускладнює постачання російської нафти до Китаю, який є одним із ключових покупців.

Нагадаємо, США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ і понад 180 танкерів "тіньового" флоту. Ці заходи можуть суттєво вплинути на національний експорт нафти та ланцюг постачання Росії. Серед усіх санкцій проти російської торгівлі нафтою санкції США є найжорсткішими.

Через кілька днів після цього ціна нафти зросла до найвищого рівня за понад чотири місяці.