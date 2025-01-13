Санкції США проти РФ в дії: ціна нафти сягнула чотиримісячного максимуму

Ціна нафти зросла до найвищого рівня за понад чотири місяці через нову хвилю санкцій США проти енергетичної промисловості Росії, яка загрожувала скоротити поставки та спричинила плутанину серед ключових імпортерів в Азії.

Про це пише Bloomberg.

Які ціни

Після запровадження США найбільш агресивних санкцій проти російської нафтової промисловості, страхових компаній та танкерів, Brent досяг 81 долара за барель після зростання на майже 4% на попередній сесії, а West Texas Intermediate коштував близько 78 доларів.

Зазначається, що останніми тижнями ціна на нафту зростала, що стало наслідком холоднішої погоди, скорочення запасів у США та припущень, що офіційні особи Трампа можуть посилити обмеження на постачання нафти з Ірану в найближчі місяці.

Як санкції вплинули на покупців нафти

Індія стала важливим покупцем російської нафти після вторгнення Москви в Україну в 2022 році, а Китай залишається найбільшим у світі імпортером нафти.

Трейдери повідомляють, що в Китаї незалежні нафтопереробники скликали надзвичайні наради, щоб вирішити, чи зможуть вони приймати поставки сирої нафти в дорозі після оголошення штрафів.

В Індії представники нафтопереробного заводу зазначили, що готуються до серйозних збоїв, які можуть тривати до шести місяців.

Можливі наслідки від санкцій

Широкий пакет санкцій від колишньої адміністрації Байдена загрожує новими зривами, потенційно змінюючи ринкові умови для ОПЕК+, оскільки Альянс планує розпочати послаблення обмежень на видобуток пізніше цього року після низки затримок.

Стрибок цін може стати проблемою для керівників центральних банків, включаючи Федеральну резервну систему, якщо він спричинить зростання інфляції.

Інвестори знизили очікування щодо темпів зниження процентних ставок від ФРС цього року, оскільки економіка США виявилася міцною, а ціновий тиск продовжує зберігатися.

Також залишається невизначеним, як обмеження вплинуть на фактичні потоки сирої нафти для виробників, вантажовідправників, трейдерів і споживачів, деякі перші ознаки збоїв вже помітні. Зокрема, три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти залишались у водах біля східного Китаю після введення санкцій проти них.

Citigroup Inc. заявила, що до 30% російського так званого тіньового флоту танкерів може постраждати, що створює загрозу зниження постачань до 800 тис. барелів на день, хоча фактичні втрати можуть бути значно меншими.

Goldman Sachs Group Inc. вказала, що не змінила своїх прогнозів щодо російських поставок, оскільки ціна на нафту може ще знизитись, що спонукатиме до активнішого попиту.

Нагадаємо, США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ і понад 180 танкерів "тіньового" флоту. Ці заходи можуть суттєво вплинути на національний експорт нафти та ланцюг постачання Росії. Серед усіх санкцій проти російської торгівлі нафтою санкції США є найжорсткішими.