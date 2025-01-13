Санкции США против РФ в действии: цена нефти достигла четырехмесячного максимума

Цена нефти выросла до самого высокого уровня за более четырех месяцев из-за новой волны санкций США против энергетической промышленности России, которая угрожала сократить поставки и повлекла за собой путаницу среди ключевых импортеров в Азии.

Об этом пишет Bloomberg.

Какие цены

После введения США наиболее агрессивных санкций против российской нефтяной промышленности, страховых компаний и танкеров, Brent достиг 81 доллара за баррель после роста почти на 4% на предыдущей сессии, а West Texas Intermediate стоил около 78 долларов.

Отмечается, что в последние недели цена на нефть росла, что стало следствием более холодной погоды, сокращение запасов в США и предположений, что официальные лица Трампа могут усилить ограничения на поставки нефти из Ирана в ближайшие месяцы.

Как санкции повлияли на покупателей нефти

Индия стала важным покупателем российской нефти после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, а Китай остается самым крупным в мире импортером нефти.

Трейдеры сообщают, что в Китае независимые нефтепереработчики созвали чрезвычайные совещания, чтобы решить, смогут ли они принимать поставки сырой нефти в пути после оглашения штрафов.

В Индии представители нефтеперерабатывающего завода отметили, что готовятся к серьезным сбоям, которые могут занять до шести месяцев.

Возможные последствия санкций

Широкий пакет санкций от бывшей администрации Байдена угрожает новыми срывами, потенциально изменяя рыночные условия для ОПЕК+, поскольку Альянс планирует начать ослабление ограничений на добычу позже в этом году после ряда задержек.

Скачок цен может стать проблемой для руководителей центральных банков, включая Федеральную резервную систему, если он повлечет за собой рост инфляции.

Инвесторы снизили ожидания темпов снижения процентных ставок от ФРС в этом году, поскольку экономика США оказалась крепкой, а ценовое давление продолжает сохраняться.

Также остается неопределенным, как ограничения окажут влияние на фактические потоки сырой нефти для производителей, грузоотправителей, трейдеров и потребителей, некоторые первые признаки сбоев уже заметны. В частности, три танкера с более чем 2 миллионами баррелей российской нефти оставались в водах у восточного Китая после введения санкций против них.

Citigroup Inc. заявила, что до 30% российского так называемого теневого флота танкеров может пострадать, что создает угрозу снижения поставок до 800 тыс. баррелей в день, хотя фактические потери могут оказаться значительно меньше.

Goldman Sachs Group Inc. указала, что не изменила своих прогнозов по российским поставкам, поскольку цена на нефть может еще снизиться, что будет побуждать к более активному спросу.

Напомним, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и более 180 танкеров "теневого" флота. Эти меры могут оказать существенное влияние на национальный экспорт нефти и цепь поставок России. Среди всех санкций против российской торговли нефтью санкции США самые жесткие.