Санкционные танкеры с российской нефтью застряли у берегов Китая

Три танкера с почти 2 миллионами баррелей российской нефти сорта ESPO застряли у побережья провинции Шаньдун в Китае из-за санкционных ограничений.

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

Как свидетельствуют данные Kpler, суда Huihai Pacific, Mermar и Olia остаются загруженными нефтью в море, несмотря на предварительные планы по разгрузке. Huihai Pacific должно было прибыть в порт Дунцзякоу 15 января, имеет на борту около 770 000 баррелей нефти, загруженной в порту Козьмино еще в начале месяца. Однако корабль сменил курс и остается в море.

Mermar, покинувший Козьмино 5 января из 755 000 баррелей нефти, планировал добраться до порта Яньтай, но теперь также стоит у побережья.

Санкционные ограничения и их последствия

Эти танкеры оказались среди объектов самых жестких мер, направленных на экспорт российской нефти, введенных после вторжения России в Украину в 2022 году. Особое внимание привлек сорт ESPO, пользующийся спросом среди независимых китайских нефтепереработчиков.

На прошлой неделе оператор портов провинции Шаньдун – компания Shandong Port Group Co. — призвала прекратить допуск санкционных танкеров к разгрузочным причалам. Это решение, вероятно, явилось частью давления со стороны Вашингтона, направленного на ограничение торговли российской нефтью.

Российские танкеры остаются в открытом море у китайского побережья, подчеркивая усиление международного санкционного давления. Эта ситуация усложняет поставки российской нефти в Китай, который является одним из ключевых покупателей.

Напомним, США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ и более 180 танкеров "теневого" флота. Эти меры могут оказать существенное влияние на национальный экспорт нефти и цепь поставок России. Среди всех санкций против российской торговли нефтью санкции США самые жесткие.

Через несколько дней после этого цена нефти выросла до самого высокого уровня за четыре месяца.