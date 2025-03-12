Спутниковые снимки снова доступны Украине: Maxar Technologies восстановила доступ

Компания Maxar Technologies, специализирующаяся на аэрокосмических технологиях в США, снова предоставляет украинским пользователям доступ к спутниковым снимкам через программу GEGD.

Об этом подтвердили несколько пользователей сервиса.

Программа GEGD от правительства США предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, назначенным и собранным правительством США.

Стоит отметить, что украинские аккаунты в программе GEGD были временно отключены по распоряжению правительства США. Компания управляющая программой Maxar Technologies сообщила об "административном запросе", но на самом деле причиной стал запрет правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных.

Другими словами, администрация президента Дональда Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины. Это касается как правительственных пользователей, так и приватных.

Напомним, 5 марта стало известно, что США приостановили передачу разведданных Украине. Эта информация использовалась для нанесения ударов по стратегическим объектам в России, а также для точного таргетинга американского высокоточного оружия на позиции вблизи линии фронта.

7 марта американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для украинских пользователей.