Трамп заявил, что США почти возобновили передачу разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что паузу в обмене разведывательными данными с Киевом "вот-вот прекратят". США надеются на положительные результаты предстоящих переговоров с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос, будет ли он рассматривать возможность отмены остановки обмена разведданными, Трамп ответил: "Мы почти закончили. Мы уже почти это сделали".

Президент США отметил, что он ожидает хороших результатов от предстоящих переговоров с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии.

США приостановили передачу разведданных Украине

Напомним, 5 марта стало известно, что США приостановили передачу разведданных Украине. Эта информация использовалась для нанесения ударов по стратегическим объектам в России, а также для точного таргетинга американского высокоточного оружия на позиции вблизи линии фронта.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, чтобы президент Владимир Зеленский сотрудничал с Трампом в продвижении к мирным переговорам с Россией.

7 марта американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для украинских пользователей.

Франция решила предоставить Украине разведывательную информацию после решения США временно прекратить обмен такими данными.