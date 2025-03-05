ЦРУ подтвердило приостановку помощи США Украине и обмен разведданными

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) подтвердило, что США прекратили оказание помощи Украине и обмен разведывательными данными.

Об этом сообщил корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.

В частности, корреспондент сообщает, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф объявил о прекращении поставок оружия и разведывательных данных в Украину после встречи в Овальном кабинете.

Отмечается, что Ретклифф выразил надежду на возобновление сотрудничества и работу с Украиной над достижением мира после письма президенту США.

Напомним, что ранее Польша подтвердила, что США приняли решение приостановить военную помощь Украине без предварительных консультаций с союзниками.

Что известно о приостановлении помощи США

Напомним, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, подвергшей сомнению поддержку ключевого союзника Украины.

Вся еще не прибывшая в Украину американская военная техника будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что Киев твердо настроен сохранить и развивать партнерство с Соединенными Штатами. По его словам, поддержка со стороны США продолжается, и Украина рассчитывает на дальнейшее ее продолжение.

Информацию о приостановлении поставок военной помощи Украине подтвердил представитель Белого дома в разговоре с CNN.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.